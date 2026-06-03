Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Se ne sono andati
03/06/2026 10:14:00

Marsala, addio a Claudio D'Orazio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-06-2026/1780474512-0-marsala-addio-a-claudio-d-orazio.jpg

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Claudio D'Orazio, di 71 anni.

 

Ne danno il triste annuncio la moglie Marka, le figlie Ines e Antonella, insieme ai generi Francesco e Antonio.

 

I funerali saranno celebrati domani, 4 giugno 2026, alle ore 11:30 presso la Chiesa dei Salesiani di Marsala.

 

Lo hanno amato profondamente e ne custodiranno per sempre il ricordo.

 

***

 

Alla cara amica Ines D'Orazio giunga l'abbraccio affettuoso della redazione e del direttore di Tp24 e RMC 101, insieme ai colleghi di Bussola Agency, che si stringono con sincero affetto attorno alla famiglia in questo momento di dolore.


Se ne sono andati | 2026-06-02 12:37:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-06-2026/marsala-addio-a-gaetano-mendola-250.jpg

Marsala, addio a Gaetano Mendola

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Gaetano Mendola, di 91 anni. La camera ardente è stata allestita presso la Sala del Commiato Grupposo, in Piazza Castello n. 3 a Marsala. I funerali saranno celebrati...

Se ne sono andati | 2026-06-03 10:14:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-06-2026/1780474512-0-marsala-addio-a-claudio-d-orazio.jpg

Marsala, addio a Claudio D'Orazio

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Claudio D'Orazio, di 71 anni. Ne danno il triste annuncio la moglie Marka, le figlie Ines e Antonella, insieme ai generi Francesco e Antonio. I funerali saranno celebrati...