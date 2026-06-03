Marsala, addio a Claudio D'Orazio

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Claudio D'Orazio, di 71 anni.
Ne danno il triste annuncio la moglie Marka, le figlie Ines e Antonella, insieme ai generi Francesco e Antonio.
I funerali saranno celebrati domani, 4 giugno 2026, alle ore 11:30 presso la Chiesa dei Salesiani di Marsala.
Lo hanno amato profondamente e ne custodiranno per sempre il ricordo.
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Alla cara amica Ines D'Orazio giunga l'abbraccio affettuoso della redazione e del direttore di Tp24 e RMC 101, insieme ai colleghi di Bussola Agency, che si stringono con sincero affetto attorno alla famiglia in questo momento di dolore.