Il carro del vincitore è già pieno: a Marsala parte la corsa a poltrone e incarichi

03/06/2026 06:00:00

L'amministrazione della sindaca Andreana Patti è nata da appena una settimana e già la politica marsalese mostra il suo volto più autentico: quello delle aspettative, delle rivendicazioni e delle ambizioni personali.

Mancano ancora tre assessori all'appello e, almeno ufficialmente, tutte le caselle restano aperte. Intanto sono stati nominati Daniele Nuccio per Alleanza Verdi e Sinistra, Linda Licari per il Partito Democratico e due tecnici di fiducia della sindaca, il generale Salvatore Vullo e l'ingegnere Enrico La Sala.

Tecnici, certo. Ma fino a un certo punto. Perché, nella sostanza, rappresentano già i riferimenti delle due liste civiche che hanno sostenuto la candidatura della Patti, "Si Muove la Città" e "Compatti". Per questo il vero interrogativo non riguarda tanto i nomi, quanto il metodo. Quale criterio verrà adottato per completare la squadra di governo?

Le aspirazioni non mancano. Alcune sono comprensibili e persino legittime. Altre molto meno.

C'è infatti una differenza sostanziale che qualcuno sembra voler dimenticare. Esistono candidati che si sono limitati a presentarsi agli elettori, trovando una struttura politica già pronta. E ci sono invece uomini e donne che hanno costruito da zero una lista, affrontando mesi di lavoro organizzativo, adempimenti burocratici, raccolta delle candidature e responsabilità politiche. Mettere tutto sullo stesso piano significherebbe ignorare il peso reale che ciascuno ha avuto nella costruzione della vittoria.

Dove metto il non eletto?

Poi c'è il capitolo dei non eletti. Verranno recuperati? E soprattutto: in quale ruolo? Con quali criteri? Anche questa sarà una cartina di tornasole della nuova amministrazione.

Nel frattempo Marsala Civica e ProgettiAmo Marsala sembrano guardare con interesse alla presidenza del Consiglio comunale, mentre altre liste puntano apertamente agli assessorati ancora disponibili.

Ma la questione più delicata si consuma dentro il Partito Democratico.

Da una parte il PD ha già ottenuto un assessorato con Linda Licari. Dall'altra non nasconde l'ambizione di conquistare anche la presidenza del Consiglio comunale. Una richiesta che apre inevitabilmente una domanda politica: è davvero sostenibile rivendicare due delle principali posizioni istituzionali dell'amministrazione?

E qui emerge una partita tutta interna ai democratici. C'è chi punta a confinare Licari esclusivamente nel ruolo di assessora, spingendola a lasciare il seggio consiliare e persino la segreteria comunale del partito, ipotesi che, peraltro, non trova alcun fondamento nello statuto del PD.

Dietro queste manovre non sembrano esserci soltanto esigenze organizzative. Le prossime elezioni regionali incombono e qualcuno sta già ragionando in termini di posizionamento futuro. Tradotto: fare un passo indietro oggi per consentire a qualcun altro di fare un passo avanti domani.

La verità è che il consenso ha molti padri. E la vittoria ancora di più.

Così, a pochi giorni dal voto, il carro del vincitore si è già riempito. Sono saliti tutti. Anche chi non ha portato voti. Anche chi non ha portato consenso. Anche chi, fino a poche settimane fa, non aveva né una posizione politica riconoscibile né un reale rapporto con l'opinione pubblica.

È il destino di ogni successo elettorale: attirare improvvisamente una folla di strateghi, consiglieri e aspiranti protagonisti.

La sindaca Patti ha davanti a sé la prima vera prova politica del suo mandato. Non sarà la scelta dei nomi. Sarà la capacità di distinguere tra chi ha costruito la vittoria e chi oggi tenta semplicemente di incassarne i dividendi.

Perché le nomine raccontano molto più di una semplice distribuzione di incarichi: raccontano la visione politica di un'amministrazione, il peso che si attribuisce al merito, alla competenza, alla lealtà e al lavoro svolto. E raccontano anche quanto una maggioranza sia realmente autonoma rispetto alle pressioni che inevitabilmente accompagnano ogni fase post-elettorale.

La luna di miele è già finita. Adesso comincia la politica vera. E le prime scelte della sindaca diranno se la nuova amministrazione intende costruire una squadra di governo fondata sull'equilibrio e sulla competenza oppure se prevarranno le logiche della compensazione e delle aspettative da soddisfare.

È una partita che si gioca nelle prossime settimane. E che, probabilmente, peserà molto più dei primi provvedimenti amministrativi. Perché una giunta può essere modificata, ma gli equilibri politici che la generano tendono a durare per l'intera consiliatura.



