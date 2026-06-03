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Politica
03/06/2026 22:12:00

Consiglio provinciale, cambiano ancora gli equilibri: Norfo e Stuppia verso l’ingresso

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-06-2026/1780517828-0-consiglio-provinciale-cambiano-ancora-gli-equilibri-norfo-e-stuppia-verso-l-ingresso.jpg

Nuovo cambio di composizione nel Consiglio del Libero Consorzio comunale di Trapani. Dopo le elezioni amministrative di Marsala, e in attesa dei passaggi formali legati alla proclamazione degli eletti e all’insediamento del nuovo Consiglio comunale, l’assemblea provinciale si prepara a registrare altri due avvicendamenti.

 

Il primo riguarda Forza Italia. Con la decadenza di Vito Milazzo, il seggio passa a Giuseppe Norfo, primo dei non eletti nella lista azzurra alle ultime elezioni provinciali.

 

La questione nasce dagli effetti del voto marsalese. La lista di Forza Italia collegata alla candidatura di Giulia Adamo ha conquistato un solo seggio in Consiglio comunale, attribuito all’uscente presidente dell’aula, Vincenzo Sturiano. Questo consente a Sturiano di restare nel Consiglio provinciale e determina invece la decadenza di Milazzo.

 

Al suo posto entrerà quindi Giuseppe Norfo, consigliere comunale a Castellammare del Golfo, dove è stato eletto con 307 preferenze. Norfo è capogruppo della lista civica “È Ora – Fausto Sindaco” ed è considerato vicino all’assessore regionale Edy Tamajo.

 

Movimenti anche tra i banchi della Democrazia Cristiana. Walter Alagna è destinato a lasciare il Consiglio provinciale. Al suo posto subentrerà Salvatore Stuppia, consigliere comunale di Castelvetrano.

 

Il nuovo assetto non è ancora operativo. Per rendere effettivi gli avvicendamenti bisognerà attendere il completamento delle procedure amministrative successive alle elezioni di Marsala: proclamazione degli eletti, insediamento del nuovo Consiglio comunale e relativi atti conseguenti.

 

Solo dopo questi passaggi sarà definita la nuova composizione dell’assemblea del Libero Consorzio dei Comuni di Trapani. Intanto, però, il quadro politico provinciale continua a muoversi. E non poco.









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