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» Native
03/06/2026 11:00:00

“Trame di Vino”: a Marsala due giornate dedicate al racconto del vino tra identità, territorio ed enoturismo.

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-06-2026/1780477035-0-trame-di-vino-a-marsala-due-giornate-dedicate-al-racconto-del-vino-tra-identita-territorio-ed-enoturismo.jpg

Marsala si prepara ad accogliere “Trame di Vino”, l'evento in programma il 5 e 6 giugno 2026 promosso da Feudo Stagnone, un appuntamento aziendale pensato per approfondire il legame tra vino, comunicazione, territorio ed esperienza.
 

Dopo il successo della scorsa edizione di “Territori da Bere”, che ha riunito giornalisti, professionisti del settore e operatori provenienti da diverse realtà italiane, il progetto evolve e si rinnova con una nuova visione. Nasce così “Trame di Vino”, un titolo che richiama le molteplici connessioni che si intrecciano attorno a una bottiglia: il lavoro in vigna, l'identità di un territorio, il design di un'etichetta, l'accoglienza in cantina e la capacità di trasformare il vino in esperienza.

Per due giorni Marsala diventerà un luogo di incontro e confronto tra giornalisti, esperti di comunicazione, operatori dell'enoturismo e protagonisti del settore vitivinicolo.

“Trame di Vino”, evento promosso da Feudo Stagnone, nasce dalla consapevolezza che oggi il vino non è soltanto un prodotto agricolo o commerciale. È cultura, paesaggio, racconto, esperienza. È il risultato di una trama fatta di persone, competenze, tradizioni e innovazione che si intrecciano per dare vita a qualcosa di unico.


In una terra come Marsala, dove il vino rappresenta da secoli uno degli elementi più identitari del territorio, l'evento vuole essere un'occasione per riflettere sul futuro del settore, valorizzando ciò che rende ogni bottiglia riconoscibile e autentica: la sua storia.
 

Perché dietro ogni vino esiste una trama. E ogni trama merita di essere raccontata.
 

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it









Native | 03/06/2026
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