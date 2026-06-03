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Cronaca

» Meteo
03/06/2026 08:29:00

Sicilia, caldo e sole ma con qualche disturbo: poi torna il bel tempo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-06-2026/1780468225-0-sicilia-caldo-e-sole-ma-con-qualche-disturbo-poi-torna-il-bel-tempo.jpg

La Sicilia vive una giornata dal sapore pienamente estivo, con l’alta pressione ancora protagonista ma con qualche leggero segnale di cedimento.

Il tempo resta in gran parte soleggiato e asciutto su tutta l’Isola, con cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata. Solo sui rilievi tra Messinese e Catanese potranno svilupparsi brevi e isolati rovesci, destinati comunque a esaurirsi rapidamente.

Le temperature sono in aumento, con punte fino a 31-32 gradi soprattutto sul versante tirrenico e sulla Piana di Catania. Il caldo si fa sentire, ma senza eccessi estremi.

 

Giovedì 4 giugno

Per giovedì si conferma un quadro nel complesso stabile, anche se con qualche novità sul fronte dei venti.

La giornata sarà asciutta e in prevalenza soleggiata, con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque e senza precipitazioni significative. Al mattino potranno transitare nubi irregolari, ma senza conseguenze.

Nel corso della giornata si farà sentire il cambio di ventilazione: dopo una fase iniziale con correnti di scirocco, entrerà il Maestrale, in rinforzo soprattutto su Tirreno e Canale di Sicilia, con mari in aumento.

Le temperature subiranno una lieve flessione: massime fino a 27-28 gradi e minime in calo anche fino a 12 gradi nelle aree interne, rendendo il clima più gradevole rispetto al giorno precedente.

 

Tendenza

Il leggero cedimento dell’alta pressione sarà temporaneo. Dopo questo breve passaggio più variabile, il tempo è destinato a migliorare rapidamente, con un ritorno a condizioni stabili e soleggiate in vista del weekend.









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