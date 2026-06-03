Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Lettere & Opinioni
03/06/2026 09:20:00

"Spiagge impraticabili a San Teodoro: famiglie costrette a pulire da sole"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-06-2026/spiagge-impraticabili-a-san-teodoro-famiglie-costrette-a-pulire-da-sole-450.jpg

Gentile Redazione di TP24,

desidero segnalare una situazione che ritengo inaccettabile e che riguarda le condizioni delle spiagge del litorale marsalese. Ieri, 2 giugno, mi sono recato con mia moglie e mio figlio in una spiaggia nei pressi di San Teodoro a Marsala e, come tante altre famiglie presenti, ci siamo trovati immersi nella sporcizia più totale.

 

L'arenile era ricoperto da accumuli di posidonia, canne e altri detriti, al punto da rendere impossibile persino stendere una tovaglia o sistemare una sdraio. Una situazione che ha creato notevoli disagi a tutti i bagnanti. Alcuni cittadini, armati di rastrelli, si sono addirittura messi a pulire da soli piccoli tratti di spiaggia per poter trascorrere qualche ora al mare con le proprie famiglie.

 

Trovo assurdo che, con la stagione estiva ormai iniziata e con il ponte del 2 giugno che tradizionalmente richiama numerosi residenti e turisti sulle nostre coste, le spiagge si presentino in condizioni così precarie. Il mare e il litorale rappresentano una delle principali risorse del nostro territorio e meritano maggiore attenzione e cura da parte degli enti competenti. Mi auguro che questa segnalazione possa contribuire a sensibilizzare chi di dovere affinché si intervenga tempestivamente, garantendo spiagge pulite e decorose per cittadini e visitatori.

 

Giuseppe, cittadino marsalese









Native | 01/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-05-2026/1779259737-0-avis-marsala-e-cesvop-io-dono-non-so-per-chi-ma-so-perche.jpg

Avis Marsala e CeSVoP: “Io dono. Non so per chi ma so...

Native | 25/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-05-2026/1779716768-0-sbalzi-termici-e-stile-come-stratificare-e-definire-la-silhouette-in-mezza-stagione.jpg

Sbalzi termici e stile: come stratificare e definire la silhouette in...

Native | 22/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-05-2026/1779875792-0-operazioni-finanziarie-come-investire-piccole-cifre-e-gli-errori-da-evitare-per-proteggere-i-risparmi.jpg

Operazioni finanziarie: come investire piccole cifre e gli errori da...