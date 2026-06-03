"Spiagge impraticabili a San Teodoro: famiglie costrette a pulire da sole"

03/06/2026 09:20:00

Gentile Redazione di TP24,

desidero segnalare una situazione che ritengo inaccettabile e che riguarda le condizioni delle spiagge del litorale marsalese. Ieri, 2 giugno, mi sono recato con mia moglie e mio figlio in una spiaggia nei pressi di San Teodoro a Marsala e, come tante altre famiglie presenti, ci siamo trovati immersi nella sporcizia più totale.

L'arenile era ricoperto da accumuli di posidonia, canne e altri detriti, al punto da rendere impossibile persino stendere una tovaglia o sistemare una sdraio. Una situazione che ha creato notevoli disagi a tutti i bagnanti. Alcuni cittadini, armati di rastrelli, si sono addirittura messi a pulire da soli piccoli tratti di spiaggia per poter trascorrere qualche ora al mare con le proprie famiglie.

Trovo assurdo che, con la stagione estiva ormai iniziata e con il ponte del 2 giugno che tradizionalmente richiama numerosi residenti e turisti sulle nostre coste, le spiagge si presentino in condizioni così precarie. Il mare e il litorale rappresentano una delle principali risorse del nostro territorio e meritano maggiore attenzione e cura da parte degli enti competenti. Mi auguro che questa segnalazione possa contribuire a sensibilizzare chi di dovere affinché si intervenga tempestivamente, garantendo spiagge pulite e decorose per cittadini e visitatori.

Giuseppe, cittadino marsalese



