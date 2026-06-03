2 Giugno, sindaci siciliani a Roma per celebrare gli 80 anni della Repubblica

03/06/2026 17:00:00

Una delegazione di sindaci siciliani, guidata dal presidente di ANCI Sicilia, Paolo Amenta, ha partecipato a Roma alle celebrazioni della Festa della Repubblica e alla tradizionale parata del 2 giugno. L’edizione di quest’anno assume un significato particolare poiché coincide con l’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana.

Il ruolo dei Comuni nella parata del 2 Giugno

Come accade ormai da diversi anni, sono stati i sindaci italiani ad aprire il corteo ai Fori Imperiali, simbolo del ruolo svolto dai Comuni e dalle autonomie locali quali istituzioni più vicine ai cittadini e presidio quotidiano della vita democratica del Paese.

Amenta e Alvano: «Valori da difendere e rilanciare»

«Ricorre quest’anno l’ottantesimo anniversario della Repubblica, una celebrazione che richiama i valori di libertà, democrazia, partecipazione e solidarietà sui quali si fonda il nostro Paese», hanno dichiarato Paolo Amenta e il segretario generale di ANCI Sicilia, Mario Emanuele Alvano.

I due rappresentanti dell’associazione hanno sottolineato come la ricorrenza rappresenti un momento di riflessione sul significato delle istituzioni democratiche e sul patrimonio di valori che ha accompagnato la crescita della Repubblica.

Un messaggio di pace e coesione nazionale

«In una fase caratterizzata da tensioni internazionali, conflitti e crescenti preoccupazioni sociali ed economiche, celebrare la Repubblica significa riaffermare il valore della convivenza democratica, della pace e della coesione nazionale, nel solco dei principi sanciti dalla nostra Costituzione», hanno aggiunto Amenta e Alvano.

Un messaggio che richiama l’importanza dell’unità nazionale e della partecipazione civica in un contesto internazionale particolarmente complesso.

I sindaci siciliani presenti

Tra gli amministratori arrivati nella Capitale per prendere parte alle celebrazioni figurano Angelo Conti, Antonio Bonanno, Bartolo Giaquinta, Damiano Scalici, Domenico Caggegi, Eugenio Aliberti, Franco Fiore, Giovanni Cirillo, Graziano Liborio, Luigi Iuppa, Luigi Nigrelli, Nunzio Spartà, Rossana Cannata, Salvatore Faro, Stefano Castellino e Vito Rizzo.

La loro presenza ha rappresentato l’intera comunità dei Comuni siciliani in una giornata dedicata ai valori fondanti della Repubblica e della Costituzione italiana.







