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» Dai Comuni
03/06/2026 14:33:00

Marsala, riparato il guasto alla condotta idrica. Domani l'erogazione dell'acqua

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-06-2026/1780490256-0-marsala-riparato-il-guasto-alla-condotta-idrica-domani-l-erogazione-dell-acqua.jpg

Si sono conclusi questa mattina a Marsala gli interventi di riparazione del guasto alla rete idrica causato da lavori eseguiti da E-Distribuzione Spa. A comunicarlo è il Settore Lavori Pubblici del Comune, che ha seguito da vicino tutte le fasi dell'operazione attraverso l'attività di tecnici e operai impegnati nell'area di contrada Santo Padre delle Perriere.

 

Dopo il completamento dell'intervento, sarà necessario attendere le consuete 24 ore previste per le verifiche tecniche e la stabilizzazione dell'impianto. Per questo motivo, la riattivazione dell'erogazione dell'acqua è prevista nella tarda mattinata di domani.

 

L'Amministrazione comunale monitora la situazione e invita i cittadini interessati a tenere conto dei tempi necessari per il ritorno alla normale distribuzione del servizio idrico.



Dai Comuni | 2026-06-02 17:24:00
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