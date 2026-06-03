Marsala, riparato il guasto alla condotta idrica. Domani l'erogazione dell'acqua
Si sono conclusi questa mattina a Marsala gli interventi di riparazione del guasto alla rete idrica causato da lavori eseguiti da E-Distribuzione Spa. A comunicarlo è il Settore Lavori Pubblici del Comune, che ha seguito da vicino tutte le fasi dell'operazione attraverso l'attività di tecnici e operai impegnati nell'area di contrada Santo Padre delle Perriere.
Dopo il completamento dell'intervento, sarà necessario attendere le consuete 24 ore previste per le verifiche tecniche e la stabilizzazione dell'impianto. Per questo motivo, la riattivazione dell'erogazione dell'acqua è prevista nella tarda mattinata di domani.
L'Amministrazione comunale monitora la situazione e invita i cittadini interessati a tenere conto dei tempi necessari per il ritorno alla normale distribuzione del servizio idrico.
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