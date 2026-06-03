Custonaci, musica e ambiente si incontrano con il progetto “My Music Cares”

03/06/2026 09:00:00

Si è concluso nella suggestiva cornice della Grotta Mangiapane di Custonaci il progetto “My Music Cares”, ideato dal violoncellista e compositore Alessio Pianelli, che ha unito educazione musicale, sensibilizzazione ambientale e partecipazione giovanile in un percorso rivolto alle nuove generazioni.

L’iniziativa è nata grazie al riconoscimento ottenuto da Pianelli come Artist Encore del Borletti Buitoni Trust, realtà internazionale che sostiene giovani artisti e promuove progetti con una forte ricaduta sociale. Dopo aver ricevuto una Fellowship dalla fondazione nel 2018, il musicista ha scelto di sviluppare questa esperienza proprio in Sicilia, coinvolgendo scuole, associazioni e istituzioni del territorio.

Il concerto finale alla Grotta Mangiapane

L’evento conclusivo ha visto protagonista un ensemble di violoncelli composto da studenti del Conservatorio Antonio Scontrino, che si sono esibiti insieme a Pianelli davanti a un pubblico numeroso. Durante il concerto è stata presentata in prima assoluta “My Planet”, composizione scritta dallo stesso artista.

A dare voce e ritmo al brano sono stati gli studenti dell’indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo Lombardo Radice - Enrico Fermi, che hanno trasformato bottiglie di plastica recuperate durante le attività di pulizia delle spiagge in strumenti a percussione, lanciando un messaggio concreto sul riuso dei materiali e sulla tutela dell’ambiente.

Musica come strumento di educazione

Il progetto ha alternato lezioni-concerto nelle scuole e iniziative ecologiche lungo il litorale, coinvolgendo bambini e ragazzi in un’esperienza che ha messo in relazione creatività, rispetto della natura e cittadinanza attiva.

«La musica deve essere capace di trasmettere emozioni e idee, andando oltre l’ego dell’artista», ha spiegato Pianelli, sottolineando come “My Planet” sia nata per invitare i più giovani a comprendere che la bellezza del mondo può essere apprezzata pienamente solo attraverso il rispetto dell’ambiente e delle persone.

Anche Giovanni De Santis ha evidenziato il valore educativo dell’iniziativa, ricordando il ruolo svolto da MeMa – Mediterranean Music Association nel coordinamento del progetto e la capacità della musica di diventare un veicolo di crescita civile e sociale.

Custonaci e la valorizzazione del territorio

L’evento si inserisce in un momento particolarmente significativo per Custonaci, recentemente premiata da Legambiente con la menzione speciale “Il mare più bello 2026”. Un riconoscimento che sarà consegnato il prossimo 5 giugno nell’ambito della Venice Climate Week.

Per il sindaco Fabrizio Fonte, ospitare “My Music Cares” rappresenta la conferma di una strategia che punta a valorizzare i luoghi simbolo del territorio attraverso percorsi educativi dedicati ai giovani, promuovendo al tempo stesso un modello di turismo sostenibile e rispettoso dell’ambiente.

L’esperienza non si fermerà al concerto finale: il progetto sarà raccontato attraverso un docufilm e una serie di contenuti video che documenteranno il percorso realizzato tra musica, educazione ambientale e tutela del Mediterraneo.



