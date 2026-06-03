Trapani protagonista di "Màkari" 5: concluse le riprese della fiction

03/06/2026 07:00:00

Si sono ufficialmente concluse le riprese della quinta stagione di "Màkari", la fortunata fiction di Rai 1 prodotta da Palomar e tratta dai romanzi dello scrittore siciliano Gaetano Savatteri.

Un lungo viaggio produttivo durato oltre tre mesi, iniziato il 23 febbraio e terminato nei primi giorni di giugno, che ha riportato ancora una volta la provincia di Trapani al centro della narrazione televisiva nazionale.

Anche questa stagione ha visto il territorio trapanese trasformarsi in un grande set a cielo aperto.

Il Comune di Trapani ha collaborato direttamente con il location manager Ivan Fernandes, fornendo supporto logistico e mettendo a disposizione alcune delle location più rappresentative della città.

Tra gli scorci che compariranno nei nuovi episodi ci sono la Torre di Ligny, il porto, le spiagge cittadine, Palazzo d'Alì, la Casina delle Palme, Villa Margherita, le Mura di Tramontana, la Chiesa del Collegio dei Gesuiti e l'ex Mercato del Pesce. Luoghi che, puntata dopo puntata, contribuiscono a costruire l'immagine di una Sicilia autentica e suggestiva davanti a milioni di telespettatori.

"I luoghi da noi messi a disposizione sono il volto di Trapani nel mondo. Ogni inquadratura è un'opportunità per promuovere turismo, cultura e identità. Continueremo a lavorare perché il cinema e la fiction restino strumenti strategici per valorizzare la nostra città", ha dichiarato il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida.

La quinta stagione conferma il forte legame tra la serie e il territorio trapanese. Le riprese hanno interessato numerosi comuni della provincia, da San Vito Lo Capo a Custonaci, passando per i borghi e le località costiere che negli anni hanno contribuito al successo visivo della fiction. La produzione ha impiegato decine di professionisti locali e ha coinvolto centinaia di figuranti attraverso i casting organizzati nei mesi scorsi.

Protagonista della serie resta Claudio Gioè nei panni di Saverio Lamanna, affiancato da Domenico Centamore e Serena Iansiti. I nuovi episodi dovrebbero arrivare su Rai 1 nel corso del 2027.

Per Trapani si tratta dell'ulteriore conferma del valore strategico del cineturismo.

Come già avvenuto nelle precedenti stagioni, le immagini della città e del suo territorio torneranno nelle case degli italiani, trasformando scorci, monumenti e paesaggi in una potente vetrina di promozione turistica.



