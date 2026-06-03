Tragedia al Policlinico: muore 48 ore dopo una rissa con un altro degente

03/06/2026 10:24:00

Un ricoverato è morto dopo due giorni al reparto MCAU del Policlinico di Palermo. La causa: una lite con il paziente della stanza accanto, finita con un colpo al volto.

La vittima, un anziano, condivideva la camera di Medicina e Chirurgia d’Urgenza con un altro degente. Per ragioni ancora poco chiare, tra i due è nata una discussione che è degenerata. Durante lo scontro l’uomo anziano sarebbe stato colpito al viso con un bicchiere, riportando lesioni importanti.

Subito soccorso dal personale medico, le sue condizioni sono peggiorate nelle ore seguenti. Dopo 48 ore è andato in arresto cardiaco ed è deceduto.

I familiari hanno denunciato l’accaduto per fare chiarezza sul ruolo dell’aggressione nel decesso. I Carabinieri hanno sequestrato le cartelle cliniche e stanno ascoltando pazienti e operatori presenti al momento dei fatti.

Ora gli inquirenti devono ricostruire l’esatta dinamica della colluttazione e capire se il colpo ricevuto sia stato determinante per la morte.



