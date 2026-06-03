San Vito Lo Capo, incendio a Baia Santa Margherita: fiamme vicino alle case

03/06/2026 08:54:00

Momenti di forte apprensione ieri pomeriggio a San Vito Lo Capo, dove un vasto incendio di sterpaglie è divampato nella zona di Baia Santa Margherita, minacciando alcune abitazioni e costringendo le autorità a intervenire con un massiccio dispiegamento di mezzi e uomini.

L'allarme è scattato intorno alle 15. Le elevate temperature e soprattutto le forti raffiche di vento hanno favorito una rapida propagazione delle fiamme, rendendo particolarmente complesso l'intervento di spegnimento.

Per ragioni di sicurezza è stato necessario bloccare temporaneamente la strada provinciale in direzione San Vito Lo Capo. Il denso fumo che si era sviluppato nella zona aveva infatti ridotto notevolmente la visibilità, rendendo pericolosa la circolazione dei veicoli.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, il Corpo Forestale della Regione Siciliana, un'autobotte del Comune di San Vito Lo Capo per il rifornimento idrico e due squadre dell'associazione Sos Valderice, impegnate nelle operazioni di contenimento del fronte del fuoco.

Particolarmente importante si è rivelato il contributo dell'associazione valdericina, che ha seguito l'evolversi della situazione anche attraverso la propria sala operativa. Grazie al sistema di videosorveglianza denominato "Occhio Virtuale", i volontari hanno monitorato costantemente l'incendio, fornendo indicazioni alle squadre impegnate nelle aree più esposte, soprattutto nei punti in cui le fiamme rischiavano di raggiungere le abitazioni.

Alle 17:30 è entrato in azione anche "Falco 3", l'elicottero della Forestale che durante la campagna antincendio boschivo staziona presso l'elisuperficie di Valderice. I lanci d'acqua effettuati dal mezzo aereo hanno consentito di colpire i punti più difficili da raggiungere da terra e di accelerare le operazioni di spegnimento.

Grazie al coordinamento tra tutte le forze in campo e all'intervento dell'elicottero, alle 18 l'incendio è stato dichiarato spento. L'area è stata successivamente bonificata e messa in sicurezza per evitare possibili riprese delle fiamme.

Nessuna abitazione è stata coinvolta dal rogo, ma resta alta l'attenzione in tutta la provincia di Trapani, dove l'arrivo del caldo e il vento stanno già creando le condizioni favorevoli allo sviluppo degli incendi estivi. Per questo il lavoro di monitoraggio svolto dalle associazioni di volontariato e dalle squadre antincendio diventa sempre più prezioso in una stagione che si preannuncia particolarmente impegnativa.



