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Cronaca
03/06/2026 10:43:00

Ragazza di 21 anni muore durante il sonno

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-06-2026/1780476207-0-ragazza-di-21-anni-muore-durante-il-sonno.jpg

Dolore a Carini per la morte improvvisa di Carmen, 21 anni. La ragazza è venuta a mancare durante la notte, stroncata da un malore mentre dormiva. Nessun segnale aveva fatto temere il peggio.

La notizia ha scioccato familiari e amici, e in poche ore si è diffusa sui social. Tanti i messaggi di cordoglio comparsi online. Tra i più sentiti, quello della zia su Facebook: ha ricordato il legame speciale con la nipote. 

Al momento non si conoscono le cause del decesso. Il paese si è stretto attorno alla famiglia, unita nel dolore per una perdita che nessuno si aspettava.

 









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