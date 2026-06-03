Ragazza di 21 anni muore durante il sonno

03/06/2026 10:43:00

Dolore a Carini per la morte improvvisa di Carmen, 21 anni. La ragazza è venuta a mancare durante la notte, stroncata da un malore mentre dormiva. Nessun segnale aveva fatto temere il peggio.

La notizia ha scioccato familiari e amici, e in poche ore si è diffusa sui social. Tanti i messaggi di cordoglio comparsi online. Tra i più sentiti, quello della zia su Facebook: ha ricordato il legame speciale con la nipote.

Al momento non si conoscono le cause del decesso. Il paese si è stretto attorno alla famiglia, unita nel dolore per una perdita che nessuno si aspettava.



