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Cronaca
03/06/2026 07:24:00

Con l'auto cerca di investire alcuni giovani dopo una rissa in discoteca. Il video

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-06-2026/1780465307-0-con-l-auto-cerca-di-investire-alcuni-giovani-dopo-una-rissa-in-discoteca-il-video.jpg

Momenti di terrore sabato notte a Taormina, dove una persona con un'auto avrebbe tentato di investire alcuni ragazzi coinvolti in una lite avvenuta all'esterno di una discoteca. L'episodio, ripreso in un video diffuso sui social, è stato denunciato dal sindaco della città, Cateno De Luca, che ha parlato apertamente di un possibile tentato omicidio.

 

Le immagini mostrano una vettura scura che inizialmente si allontana dal luogo della rissa. Pochi istanti dopo, però, il conducente cambia improvvisamente direzione e torna indietro a forte velocità, puntando verso il gruppo di giovani che si trovava sul ciglio della strada. Nell'impatto almeno una persona sarebbe rimasta ferita.

Secondo quanto riferito dal primo cittadino, i fatti sarebbero avvenuti intorno alle 3.15 nei pressi della discoteca Ipanema. De Luca ha reso noto di aver già trasmesso il filmato ai vertici della Polizia di Stato e della Polizia Municipale, chiedendo che vengano identificati sia il conducente dell'auto sia tutte le persone presenti sulla scena.

 

Alla base dell'accaduto ci sarebbe una violenta discussione degenerata in una colluttazione tra alcuni giovani. Tra urla, spintoni e tentativi di allontanarsi, la situazione sarebbe precipitata quando l'auto è piombata sul gruppo, seminando il panico tra i presenti e provocando la caduta di alcune persone. Le forze dell'ordine stanno ora lavorando per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.









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