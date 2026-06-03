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Cronaca
03/06/2026 07:09:00

3 Giugno: maxi attacco russo, Trump insulta Netanyahu, ragazzo uccide vicino di casa

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-06-2026/3-giugno-maxi-attacco-russo-trump-insulta-netanyahu-ragazzo-uccide-vicino-di-casa-450.jpg

E' il 3 Giugno 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

 

• La Russia ha attaccato l’Ucraina con 656 droni e 73 missili, facendo 22 vittime. Ma la violenza dell’attacco potrebbe nascondere una debolezza: le ultime analisi mostrano che ad aprile, per la prima volta, l’esercito russo è arretrato invece di avanzare
• Nella telefonata con la quale Trump ha fatto desistere Netanyahu dal bombardare Beirut, l’americano ha detto all’israeliano: «Sei completamente matto. Saresti in prigione se non fosse per me. Ti sto salvando il culo. Tutti ti odiano. Tutti odiano Israele per colpa di quello che fai»
• A Washington continuano oggi i colloqui tra i rappresentanti di Libano e Israele. Ma ieri l’Idf ha fatto almeno otto morti nel Sud del Paese dei cedri
• I pasdaran iraniani hanno colpito una nave Msc in un porto dell’Iraq
• Trump ha nominato a capo dell’intelligence Bill Pulte, 38 anni, suo grande finanziatore
• In Danimarca si sono conclusi i negoziati per la formazione del governo: la socialdemocratica Mette Frederiksen è premier per la terza volta consecutiva
• Secondo Reuters, la Cina sta costruendo in una zona desertica del suo territorio una cittadella nucleare con, tra le altre cose, ottanta rampe di lancio
• L’Ue permetterà ai Paesi membri di creare centri di detenzione per migranti sia dentro sia al di fuori del territorio europeo
• È emerso che i 4 braccianti afghani trovati morti in un’auto carbonizzata nel cosentino non sono stati uccisi a colpi di pistola ma sono stati bruciati vivi. E ad ucciderli sarebbero stati due caporali pachistani


• A Roma ieri sera un ragazzo di 18 anni ha ucciso un vicino di casa di 54 con una coltellata alla gola
• Dopo un giro in bici, un giovane di 19 anni di origini indiane si è tuffato nel Piave per rinfrescarsi, ma è annegato
• La parata di ieri del 2 giugno si è svolta all’ombra di un tricolore di 2 mila metri appeso sul Colosseo. Hanno sfilato, tra gli altri, il cane Briciola dei Carabinieri, prossimo alla pensione, il cane-robot Cesare dell’esercito, alcuni scafandri, la Lamborghini Huracàn della Polizia. Non c’erano né Salvini, né Schlein, né Conte
• Nel processo che inizierà a ottobre, i legali di Sangiuliano contesteranno a Maria Rosaria Boccia il reato di tentato omicidio
• A Torino una ragazza di 18 anni ha ferito con un coltello il fidanzato coetaneo
• Un professore calabrese di 44 anni che da 15 anni insegna a Firenze ha detto che è costretto a tornare al Sud perché con il suo stipendio, nel capoluogo fiorentino, non può permettersi di vivere in una casa senza coinquilini
• Futuro Nazionale, il partito di Vannacci, ha aperto un presidio a Hammamet
• L’Onu ha avvertito che il fenomeno meteorologico naturale El Niño sta tornando, e cioé che i prossimi mesi potranno essere molto caldi
• In Kenya sono in corso proteste perché gli Usa vogliono istituire un centro di isolamento per l’ebola in una base militare destinato ai cittadini americani
• Iberostar ha rinunciato a gestire i suoi 12 hotel a Cuba
• Oggi al Roland Garros iniziano i quarti di finale. Nel pomeriggio Cobolli gioca contro Auger-Aliassime, stasera si sfidano Arnaldi e Berrettini 
• Lewis Hamilton e Kim Kardashian hanno confermato le voci su una loro relazione pubblicando una foto su Instagram di loro due insieme in bici
• Sono morti lo storico Ermanno Arslan (85 anni), il musicista francese Areski Belkacem (86), l’attore gallese Owain Rhys Davies (44), l’attore e doppiatore Giacomo Piperno (90)

Titoli
Corriere della sera: Libano, le bombe e la lite
la Repubblica: L’Italia di Mattarella
La Stampa: Trump a Netanyahu: sei un pazzo
Il Sole 24 Ore: Energia, sì della Ue alla flessibilità
Il Messaggero: La Repubblica del futuro / siamo noi
Il Giornale: È tornato il terrorismo
Avvenire: Orrore caporalato
Qn: Energia, l’Italia tira il fiato / La Ue «libera» 13 miliardi
Il Fatto: Droni / non ci sono / paragoni
Leggo: Trump a Netanyahu: «Sei un pazzo»
Libero: I disertori
La Verità: Torna l’asse Schlein-Landini / Chiodo fisso: la patrimoniale
Il Mattino: Furia Trump su Netanyahu
il manifesto: Fondata / sul lavoro
il Quotidiano del Sud: «La Repubblica un atto di libertà»
Domani: Putin semina morte in Ucraina / Kiev chiede difese aeree agli Usa









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