Il 5 giugno esce il nuovo singolo di WARCO “Io tendo spesso a scordarmi le cose”

03/06/2026 12:00:00

Una riflessione ironica e pungente sulla società contemporanea, tra memoria che svanisce, dipendenza digitale e identità sempre più filtrate dai social. È questo il cuore di “Io tendo spesso a scordarmi le cose”, il nuovo singolo di Marco Bilardello, in arte WARCO, disponibile dal 5 giugno sulle piattaforme digitali.

Il brano si presenta come una satira dal gusto vintage, costruita attraverso immagini surreali e paradossali che raccontano il disorientamento del nostro tempo. Con uno sguardo lucido e disincantato, l'artista siciliano affronta temi come la fragilità della memoria collettiva, il consumismo legato al mondo digitale e l'alienazione generata dall'esposizione continua sui social network.

Dopo le atmosfere sospese e oniriche dei precedenti lavori "Ciauro" e "Alberi", WARCO sceglie una scrittura più tagliente, senza rinunciare alla propria sensibilità cantautorale. Il risultato è una fotografia del presente, dove gli standard imposti dalle piattaforme social sembrano appiattire le differenze individuali e rendere sempre più difficile preservare la propria unicità.

Sul piano musicale, il brano segna un'evoluzione anche nella produzione curata da Fabio Genco. Le sonorità LoFi Rock si intrecciano con elementi essenziali, chitarre abrasive e improvvisi cambi di intensità che accompagnano il racconto. Una linea di basso leggera introduce un universo cinico e paradossale, mentre una batteria dalle sfumature punk scandisce il ritmo di una quotidianità accelerata, in cui realtà e finzione si confondono costantemente.

Le distorsioni delle chitarre diventano il simbolo del rumore che ci circonda, sottolineando quanto oggi sia più semplice adeguarsi ai modelli dominanti che costruire una propria identità autentica.

WARCO è il progetto artistico di Marco Bilardello, musicista e cantautore siciliano che fonde suggestioni psichedeliche, scrittura d'autore e sensibilità pop. Dopo gli studi in conservatorio e l'esperienza nell'insegnamento musicale, ha avviato il proprio percorso discografico nel 2021, collaborando con Fabio Genco e portando la sua musica sui palchi di Sicilia e Roma. Nel corso degli anni ha condiviso serate e aperture con artisti come Carmelo Pipitone, Ditonellapiaga e Alessio Bondì.

Nel 2025 ha pubblicato l'EP Biesina, accolto positivamente dalla critica, ottenendo anche la selezione a 1M Next. Quest'anno è stato inoltre finalista del contest A Nome Loro – Musiche e voci per le vittime di mafia e si è esibito in appuntamenti di rilievo come PunkRemo e l'Auditorium Rai Sicilia.



