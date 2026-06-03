Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Cose di musica
03/06/2026 12:00:00

Il 5 giugno esce il nuovo singolo di WARCO “Io tendo spesso a scordarmi le cose”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-06-2026/il-5-giugno-esce-il-nuovo-singolo-di-warco-io-tendo-spesso-a-scordarmi-le-cose-450.jpg

Una riflessione ironica e pungente sulla società contemporanea, tra memoria che svanisce, dipendenza digitale e identità sempre più filtrate dai social. È questo il cuore di “Io tendo spesso a scordarmi le cose”, il nuovo singolo di Marco Bilardello, in arte WARCO, disponibile dal 5 giugno sulle piattaforme digitali.

 

Il brano si presenta come una satira dal gusto vintage, costruita attraverso immagini surreali e paradossali che raccontano il disorientamento del nostro tempo. Con uno sguardo lucido e disincantato, l'artista siciliano affronta temi come la fragilità della memoria collettiva, il consumismo legato al mondo digitale e l'alienazione generata dall'esposizione continua sui social network.

 

Dopo le atmosfere sospese e oniriche dei precedenti lavori "Ciauro" e "Alberi", WARCO sceglie una scrittura più tagliente, senza rinunciare alla propria sensibilità cantautorale. Il risultato è una fotografia del presente, dove gli standard imposti dalle piattaforme social sembrano appiattire le differenze individuali e rendere sempre più difficile preservare la propria unicità.

 

Sul piano musicale, il brano segna un'evoluzione anche nella produzione curata da Fabio Genco. Le sonorità LoFi Rock si intrecciano con elementi essenziali, chitarre abrasive e improvvisi cambi di intensità che accompagnano il racconto. Una linea di basso leggera introduce un universo cinico e paradossale, mentre una batteria dalle sfumature punk scandisce il ritmo di una quotidianità accelerata, in cui realtà e finzione si confondono costantemente.

Le distorsioni delle chitarre diventano il simbolo del rumore che ci circonda, sottolineando quanto oggi sia più semplice adeguarsi ai modelli dominanti che costruire una propria identità autentica.

 

WARCO è il progetto artistico di Marco Bilardello, musicista e cantautore siciliano che fonde suggestioni psichedeliche, scrittura d'autore e sensibilità pop. Dopo gli studi in conservatorio e l'esperienza nell'insegnamento musicale, ha avviato il proprio percorso discografico nel 2021, collaborando con Fabio Genco e portando la sua musica sui palchi di Sicilia e Roma. Nel corso degli anni ha condiviso serate e aperture con artisti come Carmelo Pipitone, Ditonellapiaga e Alessio Bondì.

Nel 2025 ha pubblicato l'EP Biesina, accolto positivamente dalla critica, ottenendo anche la selezione a 1M Next. Quest'anno è stato inoltre finalista del contest A Nome Loro – Musiche e voci per le vittime di mafia e si è esibito in appuntamenti di rilievo come PunkRemo e l'Auditorium Rai Sicilia.









Native | 03/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-06-2026/1780477035-0-trame-di-vino-a-marsala-due-giornate-dedicate-al-racconto-del-vino-tra-identita-territorio-ed-enoturismo.jpg

“Trame di Vino”: a Marsala due giornate dedicate al racconto...

Native | 01/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-05-2026/1779259737-0-avis-marsala-e-cesvop-io-dono-non-so-per-chi-ma-so-perche.jpg

Avis Marsala e CeSVoP: “Io dono. Non so per chi ma so...

Native | 25/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-05-2026/1779716768-0-sbalzi-termici-e-stile-come-stratificare-e-definire-la-silhouette-in-mezza-stagione.jpg

Sbalzi termici e stile: come stratificare e definire la silhouette in...