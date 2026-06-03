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Cittadinanza
03/06/2026 14:25:00

Trapani, Comune e Avis insieme per la campagna donazione del sangue 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-06-2026/1780489754-0-trapani-comune-e-avis-insieme-per-la-camagna-donazione-del-sangue.jpg

Da lunedì 8 giugno partirà a Trapani una nuova campagna di sensibilizzazione sulla donazione del sangue, frutto del protocollo d'intesa sottoscritto tra il Comune e l'AVIS Comunale Trapani. 

L'obiettivo è quello di intercettare un numero sempre maggiore di cittadini, soprattutto giovani, e contrastare la cronica carenza di sangue che si registra durante il periodo estivo.

L'iniziativa nasce nell'ambito del protocollo promosso a livello regionale da ANCI Sicilia e AVIS Regionale, con l'adesione dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giacomo Tranchida.

 

Due gli spazi individuati per l'attività informativa: l'Ufficio Anagrafe di via Garibaldi e quello di Borgo Madonna. Qui saranno allestiti banchetti informativi e postazioni dedicate alla raccolta delle disponibilità alla donazione.

"Ringraziamo ANCI, AVIS Regionale e il sindaco di Trapani per avere sposato questa iniziativa - afferma il presidente dell'AVIS Comunale Trapani, Maurizio Felice - La donazione del sangue rappresenta un gesto fondamentale di solidarietà e partecipazione alla vita della comunità".

L'associazione sottolinea come proprio nei mesi estivi le scorte di sangue raggiungano spesso livelli critici. 

L'aumento degli spostamenti per vacanze, le alte temperature e il calo delle donazioni determinano ogni anno difficoltà per il sistema sanitario, costretto talvolta a rinviare interventi programmati o a fare appello ai donatori periodici. Le associazioni di volontariato e le aziende sanitarie, da anni, lanciano campagne specifiche proprio tra giugno e settembre per garantire l'autosufficienza delle scorte ematiche.

 

Per questo motivo AVIS ha scelto di collocare i punti informativi in due sedi comunali particolarmente frequentate dai cittadini. 

"Vogliamo rendere più semplice possibile l'accesso alle informazioni e favorire nuovi percorsi di donazione", spiegano dall'associazione.

Sull'iniziativa è intervenuto anche il sindaco Giacomo Tranchida: "Donare il sangue è un gesto fondamentale di solidarietà e partecipazione alla vita sociale. Invito tutti i trapanesi a partecipare numerosi. La generosità di ciascuno è la forza della nostra comunità".

 

Gli sportelli informativi saranno attivi a partire dall'8 giugno presso gli uffici anagrafe di via Garibaldi e Borgo Madonna. 

Per informazioni è possibile contattare l'AVIS Comunale Trapani all'indirizzo email avis.comunaletrapani@gmail.com oppure ai numeri 0923 559404 e 348 3117284.

 

La campagna punta a trasformare un semplice passaggio negli uffici comunali in un'occasione per avvicinare nuovi donatori e contribuire a un bisogno che, soprattutto d'estate, può fare la differenza tra la vita e la morte di molti pazienti.

 









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