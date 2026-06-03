Marsala: ancora nessuna soluzione per la perdita e lo spreco d'acqua a Ponte Fiumarella 

03/06/2026 02:00:00

Non c'è niente da fare, nessuno interviene per la perdita d'acqua a Ponte Fiumarella. Una nuova segnalazione da parte di un cittadino marsalese riguarda, proprio la perdita d’acqua che persiste da tempo nei pressi di Ponte Fiumarella, sulla via Mazara.

A denunciare la situazione è il lettore Piero, che segnala la presenza di una copiosa fuoriuscita d’acqua all’incrocio di Ponte Fiumarella, accanto al semaforo. Un problema che, dunque, persiste da tempo.

L’appello agli enti competenti

«Ho notato che all’incrocio di Ponte Fiumarella, accanto al semaforo, c’è una forte perdita d’acqua. Speriamo che chi di dovere possa intervenire al più presto possibile, anche perché il grande caldo è arrivato e l’acqua è più preziosa che mai», scrive il lettore.

Acqua bene prezioso, cresce la preoccupazione

Con l’arrivo delle alte temperature e l’aumento dei consumi idrici, episodi di spreco dovuti a guasti o perdite nella rete destano particolare attenzione tra i cittadini. La speranza è che la segnalazione possa favorire un rapido intervento per individuare e risolvere il problema, evitando ulteriori dispersioni di una risorsa fondamentale.

scrivi9 che su tp24 abbiamo segnalato già diverse volte questa perdita

Puoi aggiungere questo passaggio nell'articolo:

Già segnalata più volte da Tp24

Non si tratta della prima volta che viene denunciata questa situazione. Anche Tp24, infatti, negli ultimi mesi ha raccolto e pubblicato diverse segnalazioni relative alla perdita d’acqua nella zona di Ponte Fiumarella(qui ), evidenziando come il problema continui a ripresentarsi senza una soluzione.

Per le vostre segnalazioni srivete a redazione@tp24.it



