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Politica

» Attività dell'Ars
03/06/2026 22:00:00

Carnevale, sagre e tornei sportivi: paga tutto l'Assemblea Regionale Siciliana

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Un assegno da 6 mila euro per il carnevale di Chiaramonte Gulfi, 5mila per il Beatfestival di Acireale e la stessa cifra per le sfilate di Belpasso, Misterbianco, Scordia e Avola. Sono solo alcuni dei finanziamenti erogati dalla presidenza dell’Ars, su semplice richiesta, spesso veicolati tramite un deputato o lo stesso presidente del Parlamento siciliano, Gaetano Galvagno.

 

A guardare il primo elenco delle iniziative finanziate tra gennaio e fine aprile, spiccano soprattutto gli eventi in maschera: su 39 manifestazioni, 15 sono carnevali organizzati in vari comuni, con una netta prevalenza del Catanese. Più in basso nella graduatoria degli importi compaiono Polizzi Generosa (mille euro) e Palermo (mille e 500 euro). Scicli si è vista riconoscere tremila e 500 euro, mentre duemila  euro sono andati a Maniace e all’associazione palermitana “Quelli della rosa gialla”.

Non solo maschere e coriandoli. Tra le prime 39 richieste soddisfatte ci sono anche feste patronali. Per sant’Agata a Catania l’associazione “I Siciliani – compagnia fabbrica teatro” ha incassato 5 mila euro. Per san Sebastiano, invece, il trattamento è stato differenziato: duemila euro a Girre, tremila ad Acireale.

 

Sport e solidarietà ottengono pari dignità nei contributi a pioggia. Alla 21ª maratona di Ragusa sono andati mille e 500 euro. Il Karate Team Clementa ha ricevuto tremila euro per volare ai campionati di Abu Dhabi. L’Athena Calcio di Paternò, città natale di Galvagno, si è aggiudicata tremila euro per la prima edizione della Normana Cup.

Il contributo più alto tra quelli elencati – 15 mila euro – è finito all’Istituto tecnico Archimede di Catania per competizioni di robotica a Misterbianco. Stessa cifra per “Un gol per la solidarietà”, svoltosi a Catania lo scorso 29 aprile.

 

Nessuna esclusione per il capoluogo: a Palermo hanno ottenuto fondi l’associazione Nuova Panormo (duemila euro per un evento su Luigi Natoli) e Vanguard (tremila euro per il Vanguard winter time).

Questa prima tranche di finanziamenti, erogata tra gennaio e fine aprile, ammonta complessivamente a 129 mila euro. Ma il dato più rilevante riguarda l’intero 2024: l’Ars ha sostenuto oltre 600 tra feste, sagre e manifestazioni sportive, con una spesa complessiva che supera di poco i due milioni di euro. Tra le iniziative finanziate figurano cerimonie pasquali, eventi ferragostani e festività natalizie.









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