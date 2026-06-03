Erice celebra arte e cultura con il Premio Internazionale “Nino Fici Li Bassi”

03/06/2026 20:00:00

Erice si prepara ad accogliere arte, poesia, pittura e scrittura con la prima edizione del Premio Internazionale “Nino Fici Li Bassi” – Poeti Pittori Scrittori Premio Faro d’Eccellenza Mediterranea Trinacria d’Autore. Un appuntamento che trasformerà la città della pace e della scienza in un palcoscenico culturale dedicato ai linguaggi dell’arte e alla memoria di una figura storica della cultura siciliana.

L’evento si terrà il 6 giugno alle ore 17 al Teatro Gemell Hamed di Erice, unico teatro presente nel borgo medievale e realizzato sulle rovine di un’antica chiesa. Sarà la sindaca di Erice, Daniela Toscano, a inaugurare ufficialmente la manifestazione con il tradizionale taglio del nastro rosso.

A curare la manifestazione è la dottoressa Chiara Fici, critico d’arte, Precettore di Palermo dell’Ordine Sacro di San Giorgio e presidente della Biennale Internazionale Sicily Trinacria. Attorno all’evento ruota un ampio parterre di ospiti del mondo culturale, artistico e istituzionale.

Saranno presenti, tra gli altri, Padre Leone Maestro Generale dell’Ordine di San Giorgio, il presidente dell’associazione “La Parola Abitata” Enrico Fagnano, Paolo Catanzaro dell’associazione “New Energy”, Beppe Giaconia dell’associazione “La Sicilia dei Florio”, il professore e critico d’arte Emanuele Bisso e Angelo Marano di Sicilmed Tv.

Alla manifestazione prenderanno parte anche rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, l’assessore Andrea Vassallo, l’assessore alla Cultura di Erice Rossella Cosentino e il professore universitario Francesco Pintaldi. Ospite d’onore sarà il regista e sceneggiatore Giovanni Battista Pollina.

Durante il vernissage saranno inoltre consegnati attestati al valore al presidente del Centro Studi Francescani e Medioevali Roberto Franco e allo chef pluripremiato Giovanni Monteleone, referente di Sciacca dell’Ordine di San Giorgio.

Numerosa la partecipazione di poeti, scrittori e pittori provenienti da tutta la Sicilia e da diverse città italiane. Tra i nomi annunciati Antonio Barracato, Pietro Vizzini, Dorotea Matranga, Santina Paradiso, Lia Calcagno, Francesco Bertolino, Rita Scelfo, Carla Pellegrino, Cristina Adragna, Rosaria Micale, Rosa Maria Dolcimascolo, Fara Anna Ardagna, Maria Tiziana La Barbera, Carmelo Sorge, Massimo Coluccia e Graziella Campagna.

Il premio è dedicato a Nino Fici Li Bassi, nato a Marsala nel 1889 e scomparso nel 1966, prozio di Chiara Fici e figura culturale considerata di rilievo nel panorama siciliano e internazionale del Novecento. A testimoniare il legame con il territorio restano la strada a lui intitolata a Marsala e la lastra commemorativa collocata sulle Torri del Balio di Erice, dove è inciso un suo celebre sonetto dedicato alla “Dea dell’Amore”.

Ad arricchire ulteriormente il pomeriggio sarà la performance “Danza Ericina Venus”, omaggio artistico dedicato a Erice e al poeta internazionale, eseguita dalle giovani allieve della maestra Elisa Ilari della Scuola di Danza Tersicore di Marsala.



