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» Vela
02/06/2026 07:30:00

Vela Day 2026 a Trapani: oltre 50 giovani protagonisti alla Lega Navale Italiana

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-06-2026/vela-day-2026-a-trapani-oltre-50-giovani-protagonisti-alla-lega-navale-italiana-450.jpg

Oltre cinquanta tra bambini e ragazzi, dai 6 ai 13 anni, hanno preso parte all’edizione 2026 del Vela Day organizzato dalla Lega Navale Italiana. L’iniziativa rientra nel programma nazionale promosso dalla Federazione Italiana Vela e sostenuto da Kinder Joy of Moving, confermandosi un appuntamento molto seguito dalle famiglie del territorio.

 

Due giornate dedicate alla vela e all’apprendimento
L’evento si è svolto in due giornate consecutive. Sabato hanno partecipato circa quaranta giovani, mentre domenica una decina di ragazzi ha completato le attività, tra prove in mare ed esercitazioni introduttive. Particolarmente significativa la presenza femminile, segno di un interesse sempre più ampio verso la disciplina velica.

Attività in mare in condizioni favorevoli
Le condizioni meteorologiche, caratterizzate da venti leggeri ma costanti, hanno consentito lo svolgimento delle prove in sicurezza nel bacino portuale antistante la sede della Lega Navale, tra la costa e la Colombaia. I giovani partecipanti hanno potuto vivere l’esperienza della navigazione a vela seguiti da istruttori e volontari.

Il ruolo degli istruttori e dei volontari
Fondamentale il contributo degli istruttori federali Turi Maugeri e Sabrina Pollici, affiancati dai soci della sezione, che hanno garantito assistenza costante sia a terra sia in mare, assicurando lo svolgimento ordinato e sicuro delle attività.

Soddisfazione della Lega Navale di Trapani
Il vicepresidente della sezione, Gianvito Ciulla, ha espresso soddisfazione per la partecipazione, sottolineando il valore educativo dell’iniziativa: la vela come scuola di vita capace di trasmettere responsabilità, autonomia e spirito di squadra. L’esperienza, ha aggiunto, potrà essere proseguita dai giovani interessati all’interno della sezione LNI di Trapani.

 

 

 

 

 









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