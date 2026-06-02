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Cultura

» Sociale
02/06/2026 11:00:00

Marsala, giovani puliscono la costa di Salinella

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-06-2026/marsala-giovani-puliscono-la-costa-di-salinella-450.jpg

Una giornata all’insegna dell’impegno civico, della tutela ambientale e della partecipazione attiva ha visto protagonisti i ragazzi del Rotarct Club Marsala e dell’Interact Club Marsala durante il Clean Up della Costa della Salinella, un’iniziativa che ha trasformato il senso di responsabilità verso il territorio in un’azione concreta e significativa.


Con entusiasmo, determinazione e spirito di servizio, i giovani hanno dedicato il proprio tempo alla raccolta dei rifiuti e alla pulizia della costa urbana, contribuendo in modo tangibile alla valorizzazione di un tratto di costa molto frequentato. Un esempio virtuoso di cittadinanza attiva che dimostra come la collaborazione e l’amore per l’ambiente possano generare risultati straordinari.
A rendere ancora più significativo l’evento è stata la partecipazione dei giovani assistiti dall’Associazione Orsa Minore. La loro presenza ha rappresentato un importante momento di integrazione, condivisione e inclusione sociale, confermando come la cura del bene comune possa diventare un potente strumento di incontro tra persone provenienti da esperienze e culture diverse.
L’iniziativa è stata promossa e organizzata grazie alla sinergia tra l’Associazione Plastic Free, il Rotaract ed il Rotary Club Marsala, con la preziosa collaborazione del Circolo Canottieri Marsala, che ha contribuito alla riuscita dell’evento mettendo a disposizione il supporto logistico. Una rete di collaborazione che ha saputo coinvolgere istituzioni, associazioni e cittadini attorno a un obiettivo comune: la tutela dell’ambiente e la valorizzazione del territorio.
Il Rotary esprime "un sentito ringraziamento va a Giulio Crimi, responsabile provinciale di Plastic Free, per il prezioso coordinamento delle attività e a tutti i giovani volontari per l’impegno, la disponibilità e la passione con cui hanno contribuito alla realizzazione di questa importante giornata".
 



Sociale | 2026-06-02 11:00:00
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