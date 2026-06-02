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Scuola
02/06/2026 14:00:00

La scuola Mario Nuccio di Marsala vince il concorso "No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-06-2026/1780391045-0-la-scuola-mario-nuccio-di-marsala-vince-il-concorso-no-alla-droga-no-ad-ogni-forma-di-dipendenza.jpg

Importante riconoscimento nazionale per l’Istituto Comprensivo “Mario Nuccio” di Marsala, che si è aggiudicato il primo posto nella categoria delle scuole secondarie di primo grado della seconda edizione del concorso “No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza”.

La premiazione si è svolta il 27 maggio scorso nel cortile di Palazzo Chigi, a Roma, alla presenza del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano, del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e del ministro della Salute Orazio Schillaci, che hanno consegnato personalmente i riconoscimenti agli istituti vincitori.

 

L’iniziativa, promossa dal Dipartimento per le Politiche contro la Droga e le altre Dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero della Salute, ha premiato nove scuole italiane, tre per ciascun ordine di istruzione, selezionate per l’originalità e la qualità dei progetti presentati.

A distinguersi è stata la scuola marsalese con la performance musicale “I passi di Margherita”, un lavoro originale attraverso il quale gli studenti hanno affrontato il tema della prevenzione delle dipendenze e della promozione di corretti stili di vita, utilizzando il linguaggio artistico e musicale per trasmettere un messaggio di consapevolezza e responsabilità.

 

Il riconoscimento rappresenta il risultato di un percorso educativo che l’istituto porta avanti da anni sui temi della legalità, della salute e del benessere giovanile. Un successo che valorizza il lavoro svolto dagli studenti, dai docenti e dall’intera comunità scolastica.

Grande soddisfazione è stata espressa dal dirigente scolastico Francesco Marchese, che ha evidenziato come la scuola pubblica possa raggiungere risultati di eccellenza quando investe nella creatività, nel talento e nella partecipazione attiva dei ragazzi.

Il primo posto conquistato dall’IC “Mario Nuccio” costituisce un motivo di orgoglio non solo per la scuola, ma anche per la città di Marsala e per l’intero territorio trapanese.

 









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