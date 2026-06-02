Sicilia: morta la donna colpita a martellate dal marito 

02/06/2026 09:09:00

Si è spenta nel pomeriggio di lunedì 1° giugno Alessandra Bruno, la donna di 49 anni di Misterbianco che era stata brutalmente aggredita dal marito nella notte tra il 30 e il 31 maggio. Ricoverata in condizioni gravissime nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Garibaldi Centro di Catania, la donna non è sopravvissuta alle profonde ferite riportate alla testa.

L'aggressione nella notte

La tragedia si è consumata nell'abitazione di famiglia, nel quartiere Belsito di Misterbianco. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna sarebbe stata colpita più volte con un martello dal marito, un uomo di 53 anni.

A dare l'allarme è stata una delle figlie della coppia che, poco dopo l'una di notte, ha contattato il numero di emergenza 112 dopo aver trovato la madre a terra, priva di sensi e con una grave ferita cranica.

L'arresto del marito

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Misterbianco e del Nucleo Radiomobile di Catania, che hanno arrestato l'uomo con l'accusa iniziale di tentato femminicidio. Nei giorni successivi il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere su richiesta della Procura.

Con il decesso della donna, il quadro accusatorio è stato aggravato: la Procura di Catania ha infatti riqualificato il reato in femminicidio aggravato.

Una famiglia distrutta

La coppia aveva quattro figli, due maggiorenni e due minorenni. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, nessuno dei ragazzi avrebbe assistito direttamente all'aggressione, anche se una delle figlie si trovava in casa al momento dei fatti.

Indagini in corso

I carabinieri stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire nel dettaglio la dinamica dell'omicidio e verificare l'eventuale presenza di precedenti episodi di violenza domestica. La salma di Alessandra Bruno è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria, che nelle prossime ore potrebbe disporre l'autopsia.



