Mazara: studenti e Guardia Costiera insieme per i 50 anni della Capitaneria di Porto

02/06/2026 12:00:00

Un percorso educativo all’insegna della cultura del mare, della tutela ambientale e della cittadinanza attiva ha unito, anche quest’anno, la Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo e le scuole del territorio. L’iniziativa si inserisce nel programma delle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario dell’elevazione della Capitaneria a Compartimento marittimo.

Nel corso dell’anno scolastico 2025-2026, gli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Francesco Ferrara” hanno preso parte ad attività formative realizzate nell’ambito dei percorsi di formazione scuola-lavoro. Un’esperienza che ha consentito ai ragazzi di conoscere da vicino il lavoro quotidiano svolto dalla Guardia Costiera e le numerose funzioni istituzionali legate alla sicurezza della navigazione, alla salvaguardia dell’ambiente marino e alla protezione delle persone in mare.

Gli incontri organizzati hanno affrontato temi quali la tutela degli ecosistemi marini, il rispetto dell’ambiente e la valorizzazione delle tradizioni legate al mare, coinvolgendo attivamente gli studenti. Proprio i giovani partecipanti hanno voluto rendere omaggio alla Capitaneria attraverso elaborati artistici dedicati al rapporto tra l’uomo e il mare, testimonianza del legame che unisce la comunità mazarese alla propria identità marinara.

Particolarmente apprezzata l’opera realizzata da Lemis Bouchnak, studentessa che sogna un futuro nelle fila della Guardia Costiera, insieme ai lavori prodotti dagli alunni della classe IV RIM. Attraverso le loro creazioni, i ragazzi hanno raccontato il valore dell’impegno quotidiano delle donne e degli uomini impegnati nelle attività di soccorso e nella difesa dell’ambiente marino.

Anche il settore enogastronomico ha trovato spazio nel progetto grazie all’iniziativa proposta dal giovane chef Vincenzo Austero e dai suoi compagni di classe, che hanno elaborato una proposta culinaria ispirata al principio dello “zero sprechi”, richiamando l’importanza di comportamenti sostenibili e rispettosi del mare.

A conclusione delle attività, il comandante della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo, Stefano Luciani, ha incontrato una delegazione di studenti e docenti coinvolti nel progetto, esprimendo apprezzamento per l’entusiasmo, la partecipazione e la sensibilità dimostrati dai giovani nei confronti delle tematiche marittime e ambientali.

Un percorso che conferma la volontà della Guardia Costiera di investire nella formazione delle nuove generazioni, promuovendo una sempre maggiore consapevolezza del valore del mare come risorsa da conoscere, rispettare e proteggere.



