Scontro tra due auto sulla Statale 115: cinque feriti, coinvolto anche un bambino

02/06/2026 23:43:00

Paura nel tardo pomeriggio lungo la Statale 115, nei pressi dello svincolo per Mollarella, nel territorio di Licata, dove si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto due automobili. A scontrarsi violentemente una Maserati e una Lancia Y. A seguito dell'impatto, la Maserati è stata scaraventata fuori dalla carreggiata, terminando la propria corsa nel terrapieno adiacente alla strada. Entrambi i veicoli hanno riportato danni molto pesanti.

Il bilancio è di cinque persone ferite, tra cui un bambino. Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai coinvolti prima di trasferirli in ospedale per ulteriori controlli. Nonostante la violenza dello schianto, nessuno dei feriti avrebbe riportato conseguenze gravi e nessuno risulterebbe in pericolo di vita.

Le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi necessari per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità. L'incidente ha provocato rallentamenti e disagi alla circolazione lungo la Statale 115, con il traffico che ha subito forti rallentamenti durante le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi incidentati.



