Pantelleria, grave incidente vicino al dissalatore: Giuseppe Guida è in coma

02/06/2026 20:33:00

Grave incidente stradale a Pantelleria. Giuseppe Guida, 52 anni, titolare di un’impresa di pompe funebri dell’isola, è ricoverato in coma al Civico di Palermo dopo essersi ribaltato con la sua auto. Lo riporta Pantelleria Internet.

L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 18:30, all’incrocio tra via Roma e via Maggiuluvedi, nella zona del dissalatore. Guida viaggiava a bordo di una Lancia Musa quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. Tra le ipotesi c’è anche quella dell’alta velocità.

I soccorsi

Il primo a intervenire è stato un automobilista che viaggiava dietro di lui. Ha dato subito l’allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri, il 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Pantelleria.

«Siamo arrivati dopo tre minuti – racconta il comandante Gianni Culoma – perché una nostra squadra si trovava nei paraggi, dove aveva appena concluso un altro intervento».

Per estrarre Guida dall’abitacolo è stato necessario tagliare le lamiere dell’auto. L’uomo presentava ferite in diverse parti del corpo.

Il trasferimento a Palermo

Dopo il primo intervento, Guida è stato trasportato all’ospedale “Bernardo Nagar” di Pantelleria, dove i medici del Pronto soccorso lo hanno stabilizzato. Poi è stato disposto il trasferimento in elicottero al Civico di Palermo.

Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. L’uomo è entrato in coma. Un primo tentativo di risveglio, secondo quanto riferito da un parente, non ha avuto esito positivo. I medici proveranno nuovamente nelle prossime ore.



