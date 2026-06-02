Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dalla Regione
02/06/2026 09:00:00

Dighe piene: ma i dissalatori  di Trapani, Gela e Porto Emedocle restano in funzione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-06-2026/dighe-piene-ma-i-dissalatori-di-trapani-gela-e-porto-emedocle-restano-in-funzione-450.jpg

Nonostante le riserve idriche siciliane mostrino segnali incoraggianti dopo le piogge degli ultimi mesi, il percorso verso una gestione stabile dell’emergenza acqua resta aperto. Le principali dighe dell’Isola hanno infatti recuperato volumi significativi rispetto allo scorso anno, ma i dissalatori di Gela, Porto Empedocle e Trapani continueranno a operare regolarmente.

A spiegare la situazione è l’assessore regionale all’Energia e ai Servizi di pubblica utilità, Salvo Cocina, che invita alla prudenza. Secondo l’esponente del governo regionale, l’attuale disponibilità d’acqua rappresenta circa la metà del fabbisogno necessario per affrontare con serenità anche il 2027. Per questo motivo la Regione intende mantenere attive tutte le misure messe in campo durante la crisi idrica.

 

Il paradosso delle riserve e delle reti colabrodo

Se da un lato gli invasi registrano livelli in crescita, dall’altro permane il problema delle perdite lungo le reti di distribuzione. In molte aree della Sicilia una parte consistente dell’acqua immessa negli acquedotti non arriva ai rubinetti dei cittadini a causa di infrastrutture obsolete e dispersioni. Una situazione che, secondo Cocina, rende indispensabile continuare a investire sia nella produzione sia nell’efficientamento del sistema idrico.

Dati in miglioramento negli invasi

Le rilevazioni più recenti dell’Autorità di bacino confermano un aumento delle riserve rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Gli incrementi più consistenti si registrano in alcuni grandi bacini dell’entroterra, che hanno beneficiato delle abbondanti precipitazioni della primavera.

Dissalatori e nuovi pozzi restano strategici

La Regione considera comunque fondamentale mantenere in funzione i dissalatori e le altre infrastrutture attivate durante l’emergenza. Oltre agli impianti costieri, continuano a contribuire all’approvvigionamento anche numerosi pozzi riattivati negli ultimi mesi. Secondo il governo regionale, l’insieme di questi interventi ha consentito di alleggerire la pressione sulle risorse accumulate negli invasi e di garantire maggiore sicurezza al sistema idrico siciliano.

Una sfida che guarda al futuro

Per l’amministrazione regionale, il miglioramento registrato nelle riserve non è sufficiente per abbassare la guardia. L’obiettivo resta quello di costruire una rete più efficiente e resiliente, capace di affrontare eventuali nuove fasi di siccità senza ricorrere a misure straordinarie. In quest’ottica, i dissalatori vengono considerati una componente strutturale della strategia idrica dell’Isola e non soltanto una risposta temporanea all’emergenza.









Native | 01/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-05-2026/1779259737-0-avis-marsala-e-cesvop-io-dono-non-so-per-chi-ma-so-perche.jpg

Avis Marsala e CeSVoP: “Io dono. Non so per chi ma so...

Native | 25/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-05-2026/1779716768-0-sbalzi-termici-e-stile-come-stratificare-e-definire-la-silhouette-in-mezza-stagione.jpg

Sbalzi termici e stile: come stratificare e definire la silhouette in...

Native | 22/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-05-2026/1779875792-0-operazioni-finanziarie-come-investire-piccole-cifre-e-gli-errori-da-evitare-per-proteggere-i-risparmi.jpg

Operazioni finanziarie: come investire piccole cifre e gli errori da...