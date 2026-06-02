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» Dai Comuni
02/06/2026 17:24:00

Alcamo, fino a 700 euro per chi compra una bici nuova

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-06-2026/alcamo-fino-a-700-euro-per-chi-compra-una-bici-nuova-450.jpg

Ad Alcamo il Comune prova a mettere le ruote alla mobilità sostenibile. La Giunta Surdi ha approvato le linee guida per concedere contributi ai cittadini che acquistano una bicicletta nuova. Sul piatto ci sono 50 mila euro, fondi del bilancio comunale destinati a incentivare gli spostamenti meno inquinanti, soprattutto nel tragitto casa-lavoro.

 

Il contributo coprirà il 50% del prezzo di acquisto, Iva compresa. Per le biciclette tradizionali, a propulsione esclusivamente muscolare, il rimborso potrà arrivare fino a 200 euro. Per le biciclette a pedalata assistita, le cosiddette e-bike, il contributo massimo sarà invece di 700 euro per ciascun richiedente.

 

L’obiettivo, spiega l’assessore alla viabilità e protezione del territorio Vito Lombardo, è “incentivare la mobilità sostenibile casa-lavoro dei cittadini e contestualmente ridurre l’utilizzo di mezzi di trasporto inquinanti, promuovendo l’uso delle bici che contribuiscono sia al miglioramento della qualità dell’aria che ad uno stile di vita più sostenibile”.

 

La domanda potrà essere presentata attraverso una piattaforma telematica che sarà attivata a partire dal mese di luglio.

 

Per informazioni ci si può rivolgere alla Direzione 2 – Corpo di Polizia Municipale / Protezione Civile, in piazza San Josè Maria Escrivà n. 1. Il numero di telefono è 0924 590401. Gli uffici ricevono dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14, il 

lunedì e il mercoledì anche dalle 15:30 alle 18:30. Lo sportello è aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12:30.

 









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