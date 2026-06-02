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Cultura
02/06/2026 00:10:00

"BAU" racconta vent'anni di arte contemporanea a Firenze

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-06-2026/1780352240-0-bau-racconta-vent-anni-di-arte-contemporanea-a-firenze.jpg

Giovedì 4 giugno 2026, alle ore 17.30, negli spazi di Le Murate Art District a Firenze, sarà presentata la storia del Contenitore di Cultura Contemporanea BAU, progetto editoriale e artistico nato a Viareggio nel 2004 e diventato negli anni un punto di riferimento per la sperimentazione artistica e culturale indipendente.

 

L'incontro, intitolato "Una scatola piena di luce", ripercorrerà il cammino di oltre vent'anni di attività della rivista e vedrà la partecipazione di Antonino Bove, fondatore e direttore di BAU, Guido Peruz, redattore della pubblicazione, Valentina Gensini, direttrice di Le Murate Art District, il critico d’arte Giandomenico Semeraro e Paola Silvia Dolci, autrice ed editrice della rivista Niederngasse.

 

L'appuntamento sarà anche l'occasione per presentare i nuovi sviluppi del progetto editoriale. Tra i contributi che arricchiranno il prossimo numero di BAU, il ventunesimo della serie, figura anche quello di Vittorio Alfieri, giornalista e collaboratore di Tp24, della rivista Niederngasse e di Diogene Notizie.

L'iniziativa conferma il ruolo di BAU come laboratorio culturale aperto al dialogo tra linguaggi artistici, editoria indipendente e ricerca contemporanea, capace di mettere in relazione autori, critici e operatori culturali provenienti da diverse esperienze e territori.

 

 

 

 

 

 



Cultura | 2026-06-02 00:10:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-06-2026/1780352240-0-bau-racconta-vent-anni-di-arte-contemporanea-a-firenze.jpg

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