"BAU" racconta vent'anni di arte contemporanea a Firenze

02/06/2026 00:10:00

Giovedì 4 giugno 2026, alle ore 17.30, negli spazi di Le Murate Art District a Firenze, sarà presentata la storia del Contenitore di Cultura Contemporanea BAU, progetto editoriale e artistico nato a Viareggio nel 2004 e diventato negli anni un punto di riferimento per la sperimentazione artistica e culturale indipendente.

L'incontro, intitolato "Una scatola piena di luce", ripercorrerà il cammino di oltre vent'anni di attività della rivista e vedrà la partecipazione di Antonino Bove, fondatore e direttore di BAU, Guido Peruz, redattore della pubblicazione, Valentina Gensini, direttrice di Le Murate Art District, il critico d’arte Giandomenico Semeraro e Paola Silvia Dolci, autrice ed editrice della rivista Niederngasse.

L'appuntamento sarà anche l'occasione per presentare i nuovi sviluppi del progetto editoriale. Tra i contributi che arricchiranno il prossimo numero di BAU, il ventunesimo della serie, figura anche quello di Vittorio Alfieri, giornalista e collaboratore di Tp24, della rivista Niederngasse e di Diogene Notizie.

L'iniziativa conferma il ruolo di BAU come laboratorio culturale aperto al dialogo tra linguaggi artistici, editoria indipendente e ricerca contemporanea, capace di mettere in relazione autori, critici e operatori culturali provenienti da diverse esperienze e territori.



