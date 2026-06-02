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Cronaca
02/06/2026 17:44:00

Incendio distrugge il lido Monnalisa Beach a Tre Fontane

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-06-2026/1780415308-0-incendio-distrugge-il-lido-monnalisa-beach-a-tre-fontane.jpg

A Tre Fontane un incendio ha distrutto il lido Monnalisa Beach. Le fiamme, sviluppatesi rapidamente, hanno avvolto la struttura balneare, sollevando un'alta colonna di fumo visibile anche a distanza.

 

Al momento del rogo erano presenti numerose persone in spiaggia, che hanno assistito con preoccupazione all'evolversi della situazione. Fortunatamente, l'area è stata messa in sicurezza mentre i presenti si sono allontanati per consentire le operazioni di soccorso.

 

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate a lungo nelle operazioni di spegnimento. Il lavoro dei pompieri si è rivelato particolarmente complesso a causa della rapida propagazione delle fiamme e dell'intensità del rogo, che ha provocato ingenti danni alla struttura. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento. 









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