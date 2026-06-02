2 Giugno: 80 anni dal referendum, petroliera russa sequestrata, uccisi quattro braccianti

02/06/2026 07:41:00

E' il 2 Giugno 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Il presidente Mattarella ha incontrato gli ambasciatori stranieri in Italia, tenendo un discorso in cui ha condannato l’invasione israeliana del Libano. Poi ha aperto i giardini del Quirinale a 1.500 rappresentanti delle «categorie fragili» (ed è stato abbracciato da Sofia, la bambina malata che era entrata in campo con Sinner agli Internazionali)

• Oggi si festeggiano gli 80 anni del referendum con cui gli italiani decisero di rendere il Paese una Repubblica. Alla parata militare sfileranno per la prima volta anche i cappellani militari. Nel pomeriggio Mattarella risponderà ad alcune domande di giovani in diretta su Rai1, dove stasera verrà anche trasmesso lo spettacolo I volti della Repubblica da piazza del Quirinale



• Netanyahu era sul punto di attaccare Beirut, ma Trump gli ha telefonato e allora ha desistito. Gli iraniani però hanno avvertito che nuove offensive contro Hezbollah provocheranno la fine della tregua

• Il vento ha mandato alla deriva sulle coste di Gaza il relitto dell’ammiraglia della Flotilla

• I francesi hanno sequestrato una petroliera della flotta russa perché sospettata di aggirare le sanzioni europee. Il protavoce del Cremlino Peskov ha definito l’operazione al «limite della pirateria internazionale»

• La portavoce della Commissione Ue ha detto che la richiesta dell’Italia di aprire a una deroga sul Patto di stabilità è al momento «oggetto di indagine»

• L’uomo rientrato a Cagliari dal Congo che temeva di aver contratto l’ebola è risultato negativo ai test

• I corpi di quattro braccianti pachistani, uccisi a colpi di pistola, sono stati ritrovati in una macchina carbonizzata in provincia di Cosenza

• A Valbrembo, in provincia di Bergamo, durante una manovra touch-and-go un piccolo aereo si è schiantato. L’istruttore pilota di 26 anni è morto, il suo allievo di 19 è molto grave in ospedale

• È morta dopo due giorni di agonia la donna che era stata picchiata dal marito a Catania

• Nella notte c’è stata una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 al largo della costa tirrenica cosentina

• Dopo 12 ore di operazioni, è stato finalmente tirato fuori dalla grotta lo speleologo di 20 anni che domenica era rimasto incastrato in una cavità nel cuneese

• A Vimercate un giovane di 21 anni di origini marocchine è stato fermato per terrorismo. Su internet inneggiava al martirio e anche all’investitore di Modena

• L’avvocato di Stasi è indagato per diffamazione su querela di una delle cugine di Chiara Poggi, Stefania Cappa

• Il governo sta pensando di caricare 100 euro da spendere in benzina e diesel sulla social card «Dedicata a te»

• A maggio sono state immatricolate 150 mila auto, cioè il 7,6 per cento in più rispetto a un anno fa

• Il ceo di Nvida ha presentato il nuovo chip per pc Rtx Spark, capace di integrare l’intelligenza artificiale nei computer Microsoft rendendoli veri e propri assistenti personali

• In Brasile è stata lanciata Tela Brasil, una sorta di «Netflix di Stato», gratis e con solo film brasiliani

• Al museo Pompidou-Metz è stata rimpiazzata la banana appiccicata al muro dell’opera Comedian di Maurizio Cattelan (era stata rubata)

• Cobolli, Arnaldi e Berrettini hanno passato il turno e accedono così ai quarti del Roland Garros. Un giocatore del torneo, il paraguaiano Vallejo, è stato multato per aver detto ad un arbitro donna: «Era meglio se arbitrava un uomo»

• Claudio Baglioni, 75 anni, ha detto di avere una polmonite interstiziale acuta

• Il presidente della Società europea di oncologia medica ha detto che sconfiggere il cancro «in ambiente ematologico ciò è quasi una realtà»

• Sono morti il presidente di Accademia Pizza Doc Antonio Giaccoli (46 anni), il musicista statunitense Ronald LaPread (75), il criminologo Vincenzo Maria Mastronardi (81), l’ex ministro Gianni Mattioli (86), il poeta Plinio Perilli (71), il calciatore greco Marios Oikonomou (34)



Titoli

Corriere della sera: Trump chiama / Netanyahu: / tregua in Libano

la Repubblica: Trump ferma Netanyahu

La Stampa: Netanyahu frena la pace

Il Sole 24 Ore: Buste paga, scatta la trasparenza

Il Messaggero: Iran, stop ai negoziati / E Trump chiama / Netanyahu: basta raid

Il Giornale: «Pronto a colpire / come a Modena» / Un arresto a Milano

Avvenire: Libano nel mirino

Qn: Trump, pressing su Israele / Fermato l’attacco a Beirut

Il Fatto: Meloni ha promesso armi / per 84 miliardi in 10 anni

Libero: Le frecce tricolori

La Verità: 2 giugno, festa della monarchia

Il Mattino: Splendida / 80enne

il manifesto: Il gioco sporco

il Quotidiano del Sud: Libano, Trump ferma Israele

Domani: Una Repubblica da proteggere



