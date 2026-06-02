Piscina di Trapani, i ragazzi chiedono scusa: da bravata a lezione di responsabilità 

02/06/2026 09:01:00

Alla fine non ci sono stati verbali, denunce o processi mediatici. Ci sono state delle scuse, dei genitori che hanno accompagnato i propri figli ad assumersi le responsabilità delle loro azioni e una società sportiva che ha scelto di educare invece di limitarsi a punire.

È così che si chiude la vicenda dei ragazzi che, nei giorni scorsi, si erano introdotti di notte nella piscina olimpica di piazzale Ilio, gestita dall'Aquarius Nuoto di Trapani, utilizzando abusivamente l'impianto e provocando danni a una parte del prato sintetico a bordo vasca.

Quando le immagini delle telecamere sono finite sui social, la strada più semplice sarebbe stata quella della denuncia immediata. L'Aquarius, invece, ha scelto un'altra via. Ferma, ma non punitiva: ha chiesto ai responsabili di presentarsi, accompagnati dalle famiglie, per chiedere scusa e risarcire il danno.

E quei ragazzi si sono presentati davvero.

Hanno guardato negli occhi chi gestisce quotidianamente l'impianto, hanno ammesso l'errore e hanno risarcito i 250 euro necessari per riparare il danno causato. A quel punto è arrivato un secondo gesto significativo: l'Aquarius ha deciso di devolvere l'intera somma in beneficenza, dimostrando che l'obiettivo non era fare cassa, ma trasmettere un messaggio.

Un messaggio che oggi appare quasi controcorrente, in un tempo in cui ogni errore viene spesso trasformato in una condanna definitiva. In cui il dibattito pubblico si alimenta di scontri, tifoserie, accuse reciproche e ricerca del colpevole.

Eppure l'educazione funziona esattamente al contrario: non rinuncia alle regole, ma offre la possibilità di comprendere le conseguenze delle proprie azioni e di rimediare.

Non che la bravata fosse banale: entrare abusivamente in una struttura sportiva, utilizzare una piscina senza autorizzazione e provocare danni resta un fatto grave. Ma è la risposta che deve fare la differenza, in modo particolare quando si ha a che fare con ragazzi. E la vicenda, è stata trasformata da episodio negativo in un'occasione educativa.

Lo ha sottolineato anche il deputato regionale Dario Safina, parlando di "una bella pagina di civiltà e di comunità". Una riflessione che coglie il punto centrale della vicenda: la fiducia concessa ai ragazzi è stata ripagata dalla loro assunzione di responsabilità.

Sulla stessa linea l'intervento della consigliera comunale Marzia Patti, che ricorda di essere cresciuta proprio in piscina cresciuta come atleta e come persona, grazie agli insegnamenti ricevuti dagli istruttori e il ruolo che lo sport svolge nella formazione dei giovani.

Perché tra una corsia e l'altra non si imparano soltanto le tecniche del nuoto, ma anche il rispetto delle regole, la disciplina, il sacrificio e la correttezza.

Ed è forse questo il punto più importante.

Lo sport non dovrebbe essere una fabbrica di polemiche permanenti né il luogo dove si alimentano divisioni e contrapposizioni. La sua funzione più nobile è quella educativa. Gli impianti sportivi, gli allenatori e le società hanno il compito di formare cittadini prima ancora che campioni.

Quando questo accade, una sanzione può lasciare spazio a una lezione. Una bravata può trasformarsi in un momento di crescita. E una comunità può dimostrare di essere più forte della somma dei suoi errori.

Non è un caso che proprio l'Aquarius, dal 3 giugno, aprirà le porte al Grest e a tante attività dedicate a bambini e ragazzi.

È la conferma di una missione che va oltre l'attività sportiva: offrire spazi educativi, occasioni di crescita e modelli positivi.

La storia di questi giorni non racconta soltanto di alcuni ragazzi che hanno sbagliato. Racconta di adulti che hanno scelto di educare, di famiglie che non si sono sottratte alle proprie responsabilità e di giovani che hanno trovato il coraggio di chiedere scusa.

In tempi nei quali il dito puntato sembra sempre prevalere sulla mano tesa, non è poco.



