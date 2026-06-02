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Cittadinanza
02/06/2026 17:08:00

Egadi, segnalazioni su noleggi abusivi a Marettimo: “Servono controlli”

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Nuove segnalazioni arrivano dalle Isole Egadi, in particolare da Marettimo, dove viene denunciata la presenza di presunte irregolarità nel settore del noleggio e del trasporto passeggeri via mare.

 

Il fenomeno, già segnalato nei mesi scorsi agli enti competenti, sarebbe ancora presente e particolarmente evidente in questi giorni, complice l’aumento dell’afflusso turistico legato al ponte di giugno.

 

Tra le criticità indicate ci sono attività di noleggio e trasporto passeggeri svolte da imbarcazioni che, secondo le segnalazioni, sarebbero prive delle necessarie autorizzazioni.

Viene inoltre evidenziato l’utilizzo di unità navali che non risulterebbero conformi alle normative in materia di sicurezza e dotazioni obbligatorie.

 

Un altro punto riguarda quanto accadrebbe nell’area del porto di arrivo degli aliscafi, dove sarebbero stati registrati fenomeni di concorrenza abusiva e aggressiva per 

l’accaparramento dei clienti.

 

Il problema, secondo quanto denunciato, è anche l’assenza o l’insufficienza di controlli efficaci, nonostante le numerose comunicazioni già inviate agli organi preposti.

La preoccupazione riguarda non solo il rispetto delle regole, ma anche la sicurezza di cittadini, lavoratori regolari e visitatori che scelgono le Egadi come meta turistica.

 

Il rischio è che la mancanza di interventi venga percepita come una forma di tolleranza verso pratiche che danneggiano l’economia legale, la sicurezza della navigazione e l’immagine delle isole.

 

La richiesta è quella di controlli più incisivi e di interventi concreti, soprattutto in vista della stagione estiva, quando la pressione turistica sulle Egadi aumenta sensibilmente.









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