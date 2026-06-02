Il mare di Custonaci tra gli otto più belli d'Italia

02/06/2026 09:00:00

C'è anche Custonaci, tra gli otto comuni italiani che riceveranno una targa con menzione speciale, venerdì prossimo, a Venezia, nell'ambito della presentazione della "Guida al mare più bello" e della premiazione di Legambiente e Touring Club Italiano delle località "Cinque Vele 2026", in occasione della manifestazione "Venice Climate Week - Planet Aqua, Planet Peace".

I vertici nazionali di Legambiente hanno deciso assegnato il riconoscimento "per l'importante lavoro di rivalutazione dell'identità culturale e del patrimonio materiale e immateriale, per i progetti di sviluppo del turismo sostenibile e di protezione ambientale e, infine, per il percorso di innovazione progettuale che il comune ha già intrapreso".



La seconda edizione della "Venice Climate Week - Planet Aqua, Planet Peace", prevede un calendario, dal 3 all'8 giugno, con eventi diffusi in tutta la città lagunare sulla rigenerazione ecologica e sulla diplomazia climatica.



L'università "Iuav" ospiterà un'intera giornata dedicata al ruolo delle città e delle istituzioni locali, con tavoli operativi su adattamento e governance delle "Blue Communities", e con l'assegnazione di riconoscimenti a otto comuni italiani che in questi anni si stanno orientando, alla luce del cambiamento climatico, alle buone pratiche amministrative, turistiche e ambientali.



"Ringrazio Legambiente - dice il sindaco di Custonaci Fabrizio Fonte - per aver apprezzato il percorso amministrativo verso una sempre maggiore sostenibilità, con una serie di interventi per restituire bellezza, funzionalità e nuovi spazi di socializzazione alla nostra comunità e ai visitatori che restano sempre affascinati dall'integrità del paesaggio e dalla qualità del mare".



«Il riconoscimento conferito da Legambiente e Touring Club Italiano alla città di Custonaci rappresenta il giusto premio per un percorso fondato su politiche attente di gestione ambientale e di valorizzazione del territorio costiero. Come assessorato abbiamo sostenuto, e continueremo a sostenere, la tutela del patrimonio naturalistico e paesaggistico, nella consapevolezza che la salvaguardia delle risorse naturali costituisce una priorità strategica per lo sviluppo della nostra Isola». Lo dichiara l’assessore regionale al Territorio e all'ambiente, Giusi Savarino, commentando l'inserimento della località del Trapanese tra gli otto Comuni italiani che riceveranno una targa con menzione speciale venerdì prossimo a Venezia.

«Questo importante risultato – prosegue l’assessore – è anche il frutto del lavoro svolto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabrizio Fonte, che ha saputo investire con continuità nella tutela dell’ambiente, nella valorizzazione delle coste e nella promozione di un modello di sviluppo sostenibile. Quando le istituzioni collaborano con una visione condivisa e una buona capacità amministrativa, i risultati arrivano e vengono riconosciuti anche a livello nazionale».

«La sfida della transizione ecologica richiede interventi concreti capaci di coniugare crescita, sostenibilità e tutela del patrimonio paesaggistico e marino. È in questa direzione che occorre continuare a investire, promuovendo modelli di sviluppo in grado di guardare al futuro con responsabilità, visione e attenzione alle nuove generazioni», conclude Savarino.





