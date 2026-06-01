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01/06/2026 09:26:00

Dal 6 al 9 agosto torna il Tuna Fish Fest alla Tonnara di Bonagia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-06-2026/dal-6-al-9-agosto-torna-il-tuna-fish-fest-alla-tonnara-di-bonagia-450.jpg

Torna a Bonagia il Tuna Fish Fest. La manifestazione dedicata al tonno rosso, al pesce azzurro e alla tradizione marinara siciliana è in programma dal 6 al 9 agosto 2026 lungo il litorale della Tonnara di Bonagia, nel comune di Valderice.

Giunto alla sesta edizione, il festival – sottotitolo "Tonno e pesce azzurro: cultura e gusto" – porterà nel borgo marinaro quattro giornate tra gastronomia, spettacoli, talk show, cooking show, concerti e dj set. L'organizzazione è curata dall'Associazione Bonagia Eventi & Promotion con il Comune di Valderice.

Il village gastronomico e il Gran Premio del Tonno Rosso

Cuore della manifestazione sarà il Village Gastronomico, con degustazioni, piatti della tradizione marinara e show cooking dedicati al tonno rosso e al pesce azzurro.

Tra gli appuntamenti principali, la seconda edizione del Gran Premio Internazionale del Tonno Rosso, dedicato alla cucina e alla valorizzazione del tonno del Mediterraneo. In programma chef, show cooking, degustazioni e sfide gastronomiche.

Le scuole protagoniste

Torna anche il concorso "Storie di Tonni e di Tonnare", rivolto agli alunni delle quinte classi dell'Istituto Comprensivo Giuseppe Mazzini di Trapani. I bambini hanno realizzato elaborati artistici e multimediali ispirati alla storia delle tonnare, alla figura del pescatore e alla cultura del tonno rosso. Le opere saranno pubblicate sul sito ufficiale del festival, tunafishfest.it, dove il pubblico potrà votare le preferite.

L'edizione 2026 coinvolgerà inoltre l'Istituto Comprensivo "Dante Alighieri" di Valderice in attività dedicate ai più giovani, tra creatività, cultura del mare e tradizioni del territorio.

Nei prossimi giorni sarà diffuso il programma completo e i nomi degli ospiti della sesta edizione.

 









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