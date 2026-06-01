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Cultura

» Sociale
01/06/2026 08:41:00

Marsala, ANFFAS porta a teatro il valore dell’inclusione con “Disability Act”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-06-2026/marsala-anffas-porta-a-teatro-il-valore-dell-inclusione-con-disability-act-450.jpg

L’Associazione ANFFAS Marsala APS invita la cittadinanza a partecipare alla rappresentazione teatrale “Disability Act”, uno spettacolo che affronta con sensibilità e profondità i temi della disabilità, dell’inclusione e dell’amicizia.
 

L’appuntamento è in programma per domenica 14 giugno, alle ore 17.30, presso il Cine Teatro Don Bosco di Marsala. L’ingresso sarà gratuito, offrendo così a tutti l’opportunità di prendere parte a un momento di riflessione, condivisione e crescita collettiva.
Attraverso il linguaggio universale del teatro, “Disability Act” si propone di raccontare storie, emozioni e percorsi di vita che mettono al centro il valore della persona, promuovendo una cultura dell’accoglienza e del rispetto delle differenze.
 

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per sensibilizzare la comunità sui temi dell’inclusione sociale e per sostenere il lavoro che ANFFAS Marsala porta avanti quotidianamente a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie. L’associazione rivolge un caloroso invito a cittadini, famiglie, istituzioni e associazioni del territorio affinché partecipino numerosi a questo speciale evento culturale e sociale. Appuntamento dunque a domenica 14 giugno, alle ore 17.30, al Cine Teatro Don Bosco di Marsala. L’ingresso è libero.









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