Marsala, ANFFAS porta a teatro il valore dell’inclusione con “Disability Act”

01/06/2026 08:41:00

L’Associazione ANFFAS Marsala APS invita la cittadinanza a partecipare alla rappresentazione teatrale “Disability Act”, uno spettacolo che affronta con sensibilità e profondità i temi della disabilità, dell’inclusione e dell’amicizia.



L’appuntamento è in programma per domenica 14 giugno, alle ore 17.30, presso il Cine Teatro Don Bosco di Marsala. L’ingresso sarà gratuito, offrendo così a tutti l’opportunità di prendere parte a un momento di riflessione, condivisione e crescita collettiva.

Attraverso il linguaggio universale del teatro, “Disability Act” si propone di raccontare storie, emozioni e percorsi di vita che mettono al centro il valore della persona, promuovendo una cultura dell’accoglienza e del rispetto delle differenze.



L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per sensibilizzare la comunità sui temi dell’inclusione sociale e per sostenere il lavoro che ANFFAS Marsala porta avanti quotidianamente a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie. L’associazione rivolge un caloroso invito a cittadini, famiglie, istituzioni e associazioni del territorio affinché partecipino numerosi a questo speciale evento culturale e sociale. Appuntamento dunque a domenica 14 giugno, alle ore 17.30, al Cine Teatro Don Bosco di Marsala. L’ingresso è libero.



