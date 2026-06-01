Marsala, il Liceo Pascasino-Giovanni XXIII tra le eccellenze della formazione nazionale

01/06/2026 21:35:00

Importante riconoscimento per il Liceo Pascasino-Giovanni XXIII, che entra ufficialmente tra le Buone Pratiche nazionali 2026 selezionate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito dell’Avviso dedicato alla formazione del personale scolastico.

L’esperienza sviluppata dall’istituto marsalese sarà inserita nel Catalogo nazionale delle strategie innovative della SAFI (Scuola di Alta Formazione dell’Istruzione), diventando così un modello di riferimento a livello nazionale per la crescita professionale di docenti, dirigenti scolastici e personale ATA.

Alla base del riconoscimento c’è un articolato percorso formativo che negli ultimi anni ha puntato sull’innovazione educativa, coniugando nuove tecnologie, creatività e valorizzazione del territorio. Le attività hanno affrontato temi centrali per la scuola contemporanea, come l’intelligenza artificiale, l’arte contemporanea, la creatività digitale e i processi di rigenerazione educativa e urbana.

Particolarmente significativa è stata la scelta di legare la formazione ai territori di Favignana, Pantelleria, Gibellina e alla Fiumara d’Arte, trasformandoli in veri e propri laboratori di apprendimento. I corsi sono stati costruiti attraverso metodologie partecipative e laboratoriali, favorendo il lavoro di gruppo, la coprogettazione, l’analisi di casi studio e l’utilizzo di strumenti digitali avanzati per la lettura e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico.

Tra i progetti più rappresentativi figura il videomapping realizzato sul Faro di Punta Spadillo, a Pantelleria. Nato all’interno di uno dei percorsi formativi, l’intervento ha unito arte, innovazione tecnologica e identità territoriale, trasformandosi in un evento culturale capace di coinvolgere la comunità locale e valorizzare uno dei luoghi simbolo dell’isola.

Il riconoscimento ministeriale arriva al termine di un percorso caratterizzato da ricerca, sperimentazione e formazione continua, che ha consentito all’istituto di costruire una rete di collaborazioni con scuole e professionisti provenienti da diverse regioni italiane.

A conferma della qualità del lavoro svolto, la SAFI ha assegnato al Liceo Pascasino-Giovanni XXIII anche il bollino ufficiale di “Buona Pratica”, marchio che certifica l’eccellenza del progetto e che sarà riportato nella comunicazione istituzionale della scuola. Un risultato che rappresenta non solo un motivo di soddisfazione per l’intera comunità scolastica marsalese, ma anche la dimostrazione concreta di come la formazione, l’innovazione e il legame con il territorio possano diventare strumenti strategici per costruire la scuola del futuro.



