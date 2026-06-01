Giochi della Gioventù, buoni risultati per gli alunni dell’I.C. Di Matteo

01/06/2026 00:24:00

Gli alunni dell’Istituto comprensivo “Di Matteo” hanno partecipato alla fase provinciale dei Giochi della Gioventù 2026, che si è svolta mercoledì 27 maggio al Clomy Club – Giardino dello Sport “Falcone-Borsellino”.

A rappresentare l’istituto sono state la 4ª B del plesso Capuana e la 5ª C del plesso Ruggero Settimo, impegnate nelle discipline di atletica leggera, pallacanestro e percorso di ginnastica.

Gli studenti si sono confrontati con le rappresentative degli altri istituti comprensivi della provincia di Trapani, prendendo parte a una giornata dedicata allo sport scolastico e ai valori del fair play.

Tra i risultati ottenuti, la 5ª C del plesso Ruggero Settimo ha conquistato il primo posto nel basket, ottenendo il titolo provinciale. La 4ª B del plesso Capuana si è invece classificata seconda nell’atletica leggera.

La dirigente scolastica ha espresso soddisfazione per la partecipazione degli alunni e per il clima educativo della giornata.

Un ringraziamento è stato rivolto agli studenti, ai docenti accompagnatori e agli organizzatori dell’evento. Lo sport, ancora una volta, è stato occasione di confronto, partecipazione e rispetto delle regole.



