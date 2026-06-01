Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
01/06/2026 14:10:00

Marsala repubblicana: 80 anni di storia e democrazia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-06-2026/marsala-repubblicana-80-anni-di-storia-e-democrazia-450.jpg

In occasione dell'ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana, il Circolo del Partito Democratico di Marsala organizza un incontro pubblico dal titolo "Marsala Repubblicana: 80 anni di storia e democrazia". L’appuntamento è fissato per lunedì 1° giugno 2026, alle ore 19.00, presso il Bar Romeo, in Piazza della Vittoria (Porta Nuova).

 

L'iniziativa vuole accendere i riflettori su un momento storico straordinario per la città lilybetana: nel referendum del 2 giugno 1946, infatti, Marsala espresse una netta preferenza per la Repubblica, muovendosi in controtendenza rispetto alla maggioranza delle province e dei comuni del Mezzogiorno, tradizionalmente legati alla monarchia.

 

Il programma e gli interventi:

L'incontro, moderato da Daniele Ienna (Segreteria PD Marsala), si aprirà con i saluti istituzionali e l'introduzione politica di Linda Licari, segretaria del Circolo PD Marsala. Al centro del suo intervento vi sarà il valore dei principi repubblicani e democratici come bussola fondamentale per la nuova stagione amministrativa che si apre per la città.

Il cuore pulsante della manifestazione sarà affidato a "La voce della storia", con i racconti diretti ed emozionanti di chi quel 1946 lo ha vissuto in prima persona.

Elio Piazza, testimone dell'epoca, rievocherà il clima di quei giorni a Marsala, la trepidazione del voto e il passaggio cruciale dalla monarchia alla Repubblica.

Rosa Martinez, in collegamento telefonico da Roma, condividerà le proprie memorie lilybetane, offrendo uno spaccato profondo sull’impatto del primo, storico voto concesso alle donne nel contesto locale.

 

Il ruolo delle donne e la cittadinanza attiva:

Proprio il suffragio universale e l'impegno femminile saranno al centro della seconda sessione dell'incontro, che vedrà la partecipazione di Giuseppina Passalacqua (presidente della sezione marsalese dell'ANDE – Associazione Nazionale Donne Elettrici), Rossella Pace (presidente della sezione marsalese della FIDAPA) e Giovannella Licari (delegata nazionale della Conferenza Donne Democratiche).

Dopo uno spazio aperto dedicato alle domande del pubblico e al dibattito, la serata si concluderà con un momento fortemente simbolico e celebrativo, curato dai Giovani Democratici: "La Costituzione nel cuore", una lettura collettiva ad alta voce di alcuni degli articoli fondamentali della Carta costituzionale, a cura di relatori, partecipanti e membri del circolo, come atto di riappropriazione dei valori fondanti della Repubblica.

L'ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza e agli organi di stampa.
 









Native | 01/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-05-2026/1779259737-0-avis-marsala-e-cesvop-io-dono-non-so-per-chi-ma-so-perche.jpg

Avis Marsala e CeSVoP: “Io dono. Non so per chi ma so...

Native | 25/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-05-2026/1779716768-0-sbalzi-termici-e-stile-come-stratificare-e-definire-la-silhouette-in-mezza-stagione.jpg

Sbalzi termici e stile: come stratificare e definire la silhouette in...

Native | 22/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-05-2026/1779875792-0-operazioni-finanziarie-come-investire-piccole-cifre-e-gli-errori-da-evitare-per-proteggere-i-risparmi.jpg

Operazioni finanziarie: come investire piccole cifre e gli errori da...