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Politica
01/06/2026 13:00:00

Campobello: ecco tutti gli eletti al nuovo consiglio comunale

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Prende forma il nuovo Consiglio comunale di Campobello di Mazara dopo l’esito delle recenti elezioni amministrative che hanno portato all’elezione del sindaco Daniele Mangiaracina. La nuova assemblea cittadina sarà caratterizzata da una netta prevalenza della coalizione vincente, che potrà contare su una maggioranza ampia e numericamente solida per sostenere l’azione amministrativa del nuovo primo cittadino.

 

La lista collegata al sindaco eletto, “Rinascita Campobellese”, ottiene infatti undici seggi in Consiglio, mentre all’opposizione andranno cinque consiglieri espressione della lista “Insieme per Campobello”, che sosteneva la candidatura a sindaco di Piero Di Stefano.

 

Tra i consiglieri più votati della maggioranza spicca Paolo Scarpinati, che si è affermato come il candidato con il maggior numero di preferenze personali. Un risultato che lo accredita tra le figure di riferimento della nuova consiliatura e che potrebbe aprirgli le porte della presidenza del Consiglio comunale.

 

Accanto a lui siederanno tra i banchi della maggioranza Sabina Lazzara, Nicoletta Moceri, Giuseppina Faugiana, Francesco Passanante, Vito Trento, Martina Panicola, Susanna Mangiaracina, Vito Balistreri, Armando Accardo e Maria Moceri, chiamati a sostenere il programma amministrativo che ha ottenuto il consenso della maggioranza degli elettori campobellesi.

 

Sul fronte dell’opposizione, invece, entrerà in aula lo stesso Piero Di Stefano, che dopo la corsa a sindaco assumerà il ruolo di consigliere comunale. Con lui siederà anche l’ex sindaco Giuseppe Castiglione, protagonista della vita politica cittadina negli ultimi anni. A completare la rappresentanza della minoranza saranno Mariella Giulotta, Noemi Di Stefano e Francesco Margiotta.









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