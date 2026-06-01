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Politica
01/06/2026 16:15:00

A Castellammare nasce il gruppo politico “Siamo Futuro”

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Si chiama “Siamo Futuro” il nuovo gruppo politico che si è ufficialmente costituito a Castellammare del Golfo con l'obiettivo dichiarato di promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa e al dibattito pubblico cittadino.

 

Il progetto nasce dall'iniziativa di un gruppo di cittadini provenienti da esperienze professionali, associative e politiche differenti, uniti dalla volontà di contribuire attivamente alla crescita della città e alla costruzione di proposte per il suo sviluppo. Tra i rappresentanti del nuovo movimento figurano Salvatore Maimone, Filippo Milazzo, Karin Grimaldi, Vincenzo Borruso, Melania Impastato, Giuseppe Sarcona, Giorgio Lupo, Mariella Miceli e Marco Venza.

 

Nel documento che accompagna la presentazione del gruppo, i promotori sottolineano la necessità di una visione amministrativa capace di coniugare innovazione e tutela delle tradizioni locali. L'obiettivo è quello di immaginare una Castellammare del Golfo proiettata verso il futuro, senza perdere il legame con la propria storia, la cultura, il patrimonio ambientale e il senso di comunità che da sempre caratterizzano il territorio.

“Siamo Futuro” si propone come uno spazio aperto al confronto e alla partecipazione, rivolgendosi a cittadini, giovani, associazioni e realtà produttive. Tra i temi indicati come prioritari vi sono il sostegno alle famiglie, la valorizzazione dell'imprenditoria locale, il rafforzamento del settore turistico e la creazione di opportunità occupazionali che possano favorire la permanenza dei giovani sul territorio.

 

Particolare attenzione viene riservata anche al ruolo del volontariato, dello sport, della cultura e dell'associazionismo, considerati strumenti fondamentali per rafforzare il tessuto sociale e il senso di appartenenza alla comunità.

 

«Siamo Futuro è un progetto nuovo e aperto al contributo di chiunque abbia a cuore le sorti di Castellammare del Golfo», spiegano i promotori, che annunciano l'intenzione di avviare momenti di confronto pubblico e incontri aperti alla cittadinanza. L'invito è rivolto a tutti coloro che desiderano partecipare attivamente alla vita della città, mettendo idee e competenze al servizio della comunità.

Con la nascita del nuovo gruppo si aggiunge dunque un ulteriore soggetto al panorama politico castellammarese, in vista delle future sfide amministrative e delle discussioni che interesseranno il territorio nei prossimi anni.









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