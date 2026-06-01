Il petrosileno Giorgio Adamo campione d'Italia di Pallamano con il Cassano Magnago

C’è anche il talento di Petrosino dietro lo storico trionfo della Cassano Magnago Handball Club, che ha conquistato il suo primo scudetto nella massima serie di pallamano italiana. Tra i protagonisti della cavalcata biancoamaranto c’è infatti Giorgio Adamo, giovane atleta siciliano che continua a ritagliarsi uno spazio sempre più importante nel panorama nazionale.
Per Adamo, il titolo italiano rappresenta un ulteriore passo in avanti in un percorso costruito con impegno, sacrificio e costanza. Dopo la stagione 2023-2024, la prima lontano dalla Sicilia, culminata con la promozione del Camerano in Serie A Gold, il giocatore petrosileno aveva già arricchito il proprio palmarès con la conquista della Coppa Italia nel 2025. Adesso arriva il traguardo più prestigioso: il campionato italiano vinto con la maglia del Cassano Magnago.
IlLa formazione lombarda ha chiuso una stagione straordinaria superando in finale la Raimond Sassari e scrivendo una pagina storica per il club. Nella decisiva gara-2, vinta 27-22 in Sardegna, anche Adamo ha dato il proprio contributo, confermandosi una pedina preziosa nello scacchiere della squadra allenata da Matteo Bellotti.
Il successo del Cassano Magnago premia un gruppo compatto e determinato, ma rappresenta anche una soddisfazione per tutta la comunità di Petrosino, che vede uno dei suoi giovani sportivi più promettenti raggiungere il tetto d’Italia. Giorgio Adamo continua così a portare in alto il nome della sua terra, confermandosi tra le realtà emergenti della pallamano nazionale e un esempio per tanti giovani che si avvicinano a questa disciplina.