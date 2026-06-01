Avis Marsala e CeSVoP: “Io dono. Non so per chi ma so perché”

01/06/2026 10:20:00

“Io dono. Non so per chi ma so perchè”.

È questa la stella polare per ogni donatrice e ogni donatore nel percorso che, periodicamente, li conduce in Avis o all'Ospedale per offrire il proprio sangue a quanti ne hanno vitale bisogno.

Ed è sempre la stessa stella polare che - prima o poi - riesce a coinvolgere chiunque, a un certo punto della propria vita, vuole avvicinarsi alla donazione. Certo, la solidarietà si può esprimere in mille modi, ma è importante che siano gesti concreti, che siano di vero aiuto per le persone cui è indirizzata. Nel caso della donazione di sangue, il gesto volontario è bidirezionale: alla componente emozionale che gratifica (fare del bene), si aggiunge quella salutare per se stessi (mi fa bene). Così, mentre migliora la qualità della vita di chi riceve il sangue, si certifica il proprio stato di salute: se dono, significa che sto bene! E non è un caso che donare il sangue contribuisce a migliorare il proprio stile di vita, ad acquisire sane abitudini, quali fare più movimento e curare l'alimentazione.

In pratica, donare il sangue può rappresentare un modo alternativo, ma ugualmente efficace, per tenere d’occhio la propria salute e, in particolare, il proprio sistema cardiovascolare: prima della donazione, si effettua un colloquio accurato con il medico per valutare lo stato di salute; dopo la donazione, si ricevono i risultati delle analisi effettuati prima che il tuo sangue venga assegnato al paziente compatibile. Semplicissimo!

Tutto questo accade nelle giornate di raccolta sangue - di regola giovedì e domenica di ogni mese - nella sede Avis di Marsala, da poco operativa nei nuovi e funzionali locali comunali di Largo Padre Elia, con ingresso dal parcheggio di piazzale Ugo Foscolo.

Il presidente Luciano Rosas: “Personale sanitario e amministrativo, consiglio direttivo e volontari, donatrici e donatori, tutti sullo stesso piano e insieme per un unico gesto d'amore verso il prossimo, chiunque esso sia. È questa la forza dell'Avis che, dal 1977, svolge un servizio sociale ed umanitario che cresce in numeri e qualità - anno dopo anno - di pari passo alla sensibilità dei cittadini marsalesi”. E tra questi, spiccano i tanti studenti che l'Avis incontra nell'ambito del progetto “Un Dono per la Vita”, volto a far comprendere appieno l'importanza di donare il sangue.

“Informare per educare alla donazione di sangue è la vera missione cui è chiamata l’Avis", affermano il coordinatore sanitario Nunzio Ragona e la consigliera Angela Parrinello. Entrambi impegnati nel progetto formativo, insieme al presidente Rosas hanno visitato molti Istituti scolastici per “seminare” la cultura della donazione. Alunni e studenti hanno mostrato tanto interesse, ascoltando con ammirazione la testimonianza di Andrea Castiglione, giovane talassemico - socio onorario Avis - che ha bisogno di sangue per le continue trasfusioni cui si sottopone.

E allora, meno scuse banali per non donare e più voglia di fare del bene. Perchè...il sangue che ti togli, aggiunge vita a chi lo riceve.

Per maggiori informazioni vista la pagina Facebook dell'AVIS di Marsala. Prenotazioni online: https://avis-comunale-marsala.reservio.com/

(Redazionale a cura dell'Avis Marsala in collaborazione con il CeSVoP)



