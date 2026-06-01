"Roghi tossici a Mazara: emergenza ignorata che minaccia salute e ambiente"

01/06/2026 19:30:00

Gentile redazione di TP24,

desidero portare alla vostra attenzione un grave problema che da tempo interessa il territorio di Mazara del Vallo e dei comuni limitrofi. In particolare, i terreni agricoli e le aree periferiche che circondano la città sono sempre più frequentemente teatro di roghi di probabile natura dolosa, un fenomeno che raggiunge il suo apice durante la stagione estiva. Tali incendi generano imponenti colonne di fumo nero (come documentato dalle immagini allegate), circostanza che lascia presumere la combustione di materiali plastici e altri rifiuti, con conseguenze potenzialmente molto dannose per la salute pubblica e per l'ambiente.

In diverse occasioni ho contattato i Vigili del Fuoco per segnalare tali episodi, senza tuttavia ottenere un intervento immediato, poiché, secondo quanto riferito, l'attivazione delle procedure operative richiede la presenza di fiamme visibili, anche quando l'evento di combustione è chiaramente riconoscibile dall'intensità e dalla quantità del fumo prodotto.

Vorrei sapere se alla vostra redazione siano già pervenute segnalazioni analoghe da parte di altri cittadini e se riteniate opportuno dedicare un approfondimento giornalistico a questa problematica, denunciando una pratica illegale e altamente nociva che continua a ripetersi nell'indifferenza generale. Un articolo sul tema potrebbe contribuire a sensibilizzare l'opinione pubblica e a sollecitare una risposta concreta da parte delle istituzioni competenti e delle forze dell'ordine, affinché vengano adottate misure efficaci di prevenzione e controllo.

Vito



