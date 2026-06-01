Marsala: "Reti da pesca a Capo Boeo: chi tutela la sicurezza in mare?"

01/06/2026 12:00:00

Gentile direttore di TP24,

vorrei segnalarvi una cosa preoccupante che osservo da mesi. I pescatori stanno calando le reti nelle immediate vicinanze dei luoghi dove la gente fa il bagno. L'estate è alle porte, i turisti sono già arrivati e molti fanno il bagno a Capo Boeo e alle Due Rocche. Eppure, quasi ogni giorno vedo pescatori che calano le reti a 30-50 metri da quelle rocce.

Io stesso nuoto qui tutto l'anno e per questo motivo ho paura di nuotare più al largo. Ma i turisti non sanno che potrebbero essere in pericolo. Le persone possono davvero trovarsi in gravi difficoltà e morire in queste reti sommerse. Chi e perché ha permesso di posizionare le reti così vicino alla riva, dove tutti vanno a nuotare?



Tomasz



