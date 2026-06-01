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Lettere & Opinioni
01/06/2026 12:00:00

Marsala: "Reti da pesca a Capo Boeo: chi tutela la sicurezza in mare?"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-06-2026/marsala-reti-da-pesca-a-capo-boeo-chi-tutela-la-sicurezza-in-mare-450.jpg

Gentile direttore di TP24, 

vorrei segnalarvi una cosa preoccupante che osservo da mesi. I pescatori stanno calando le reti nelle immediate vicinanze dei luoghi dove la gente fa il bagno. L'estate è alle porte, i turisti sono già arrivati e molti fanno il bagno a Capo Boeo e alle Due Rocche. Eppure, quasi ogni giorno vedo pescatori che calano le reti a 30-50 metri da quelle rocce. 

 

Io stesso nuoto qui tutto l'anno e per questo motivo ho paura di nuotare più al largo. Ma i turisti non sanno che potrebbero essere in pericolo. Le persone possono davvero trovarsi in gravi difficoltà e morire in queste reti sommerse. Chi e perché ha permesso di posizionare le reti così vicino alla riva, dove tutti vanno a nuotare? 
 

Tomasz









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