Da Milano a Marsala dopo 22 anni: la storia della maestra Elisa

01/06/2026 13:00:00

Dopo 22 anni a Milano, Elisa Bonafede torna a casa. Insegnante alla scuola primaria, originaria di Marsala, ha ottenuto il trasferimento in Sicilia. Da settembre lavorerà nella sua città, anche se non più alle elementari: per rientrare ha accettato una cattedra nella scuola dell’infanzia.

La sua è una storia, raccontata dal Tgr, è sempre più comune tra chi, dopo anni al Nord, sceglie o prova a scegliere il ritorno. Non solo nostalgia, ma anche conti da fare. A Milano Elisa viveva in una casa condivisa con altre due persone e pagava 650 euro al mese per una stanza.

“Milano ti dà la possibilità di lavorare e di farlo bene”, racconta. “Ma siamo persone destinate a tornare, perché le condizioni non ci consentono una vita in autonomia. I costi sono altissimi: gli affitti, ma anche i viaggi di rientro”.

Da settembre, invece, avrà una casa tutta sua a Marsala. Un cambiamento importante, che pesa non solo sul piano economico ma anche su quello personale. Dopo oltre vent’anni, il ritorno diventa una scelta di vita.

Nel plesso milanese in cui Elisa ha insegnato per lungo tempo, dieci docenti hanno chiesto il trasferimento. Solo tre lo hanno ottenuto. Gli altri continueranno a provarci.

La storia di Elisa racconta una realtà che riguarda molti insegnanti meridionali: il lavoro al Nord resta spesso una tappa obbligata, ma il costo della vita, gli affitti e la distanza dalle famiglie rendono difficile costruire un futuro stabile. Per molti, il ritorno non è una resa. È il tentativo di riprendersi tempo, casa e autonomia.



