Trapani celebra il 2 giugno: cerimonia in piazza Vittorio Veneto e onorificenze in Prefettura

01/06/2026 07:00:00

Martedì 2 giugno Trapani celebrerà l’80ª Festa della Repubblica, dell’elezione dell’Assemblea Costituente e del primo voto delle donne.

La cerimonia si terrà a partire dalle 10 davanti al Monumento ai Caduti, in piazza Vittorio Veneto. Parteciperanno il prefetto Daniela Lupo e le autorità civili, militari e religiose della provincia.

Il programma prevede l’alzabandiera, la deposizione della corona d’alloro, la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l’intervento del prefetto. La cerimonia sarà accompagnata dalla Fanfara del 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani.

A seguire, nel Salone di rappresentanza del Palazzo del Governo, saranno consegnate le Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferite dal Presidente della Repubblica a cittadini della provincia che si sono distinti nelle istituzioni e nel sociale.

Gli insigniti sono Giuseppe Felice Peritore, questore in quiescenza, nominato commendatore; Michele Stante, luogotenente dell’Arma dei Carabinieri, nominato ufficiale; Domenico Giovannacci, tenente colonnello della Guardia di Finanza, Giuseppe Candela, luogotenente C.S. dell’Arma dei Carabinieri, Giovanni Samannà, dipendente del Ministero dell’Interno in quiescenza, e Pietro Silvano, direttore coordinatore speciale del Corpo dei Vigili del Fuoco, nominati cavalieri.

All’interno del Palazzo del Governo saranno visitabili gli stand allestiti dalle Forze Armate, dalle Forze dell’Ordine e dalla Croce Rossa Italiana. Nei saloni di rappresentanza saranno esposti anche reperti del Parco Archeologico di Segesta e lavori degli studenti di due istituti superiori della provincia. Sarà inoltre aperto al pubblico il giardino della Prefettura fino alle 14.

Nel pomeriggio, alle 18.30, la Fanfara del 6° Reggimento Bersaglieri terrà un concerto al Tempio di Segesta. L’ingresso è gratuito.



