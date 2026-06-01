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Economia
01/06/2026 10:00:00

Pensioni di giugno: in pagamento nel trapanese da oggi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-06-2026/pensioni-di-giugno-in-pagamento-nel-trapanese-da-oggi-450.jpg

Le pensioni del mese di giugno saranno in pagamento nel trapanese a partire da oggi, lunedì 1 giugno. Dalla stessa data, le pensioni saranno disponibili anche per i titolari di Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di carte di debito collegate a conti o libretti e di Postepay Evolution potranno quindi prelevare contanti dai 69 ATM Postamat presenti sul territorio, evitando così la necessità di recarsi allo sportello.

 

 

Per il ritiro della pensione presso gli uffici postali è necessario presentare un documento di identità valido oppure delegare una terza persona al prelievo.

Si ricorda inoltre che, a partire dal 3 agosto 2026, in base al regolamento europeo n.1208 del 12 giugno 2025, la carta d’identità cartacea non sarà più valida come documento di riconoscimento. Chi non possiede altri documenti, come patente o passaporto, dovrà quindi dotarsi entro tale data della Carta d’Identità Elettronica (CIE).

 

Poste Italiane consiglia ai pensionati, ove possibile, di recarsi per il ritiro in tarda mattinata o nelle ore pomeridiane, privilegiando i giorni successivi ai primi, così da evitare tempi di attesa superiori alla media.



Economia | 2026-06-01 10:00:00
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