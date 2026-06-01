Marsala, dopo gli uffici la città: Patti avvia il piano decoro, stanotte il lavaggio del centro storico

01/06/2026 16:34:00

Dopo aver messo mano alla macchina comunale con i primi spostamenti di personale, la nuova sindaca di Marsala Andreana Patti passa ad uno degli altri classici atti che accompagnano l'insediamento di ogni nuova amministrazione: la pulizia della città.

Accade un po' ovunque. Cambia il sindaco e, insieme alla riorganizzazione degli uffici, arriva anche il segnale visibile rivolto ai cittadini: strade lavate, interventi di decoro urbano, attenzione agli spazi pubblici. Una sorta di biglietto da visita con cui le nuove amministrazioni cercano di marcare la discontinuità rispetto al passato e mostrare da subito la propria idea di città.

Non fa eccezione Marsala. Il Comune ha annunciato l'avvio dell'operazione "Sicurezza e Decoro urbano", che prenderà il via questa notte con un primo intervento straordinario nel centro storico.

A partire dalle 2 del mattino, gli operatori di Formula Ambiente procederanno al lavaggio e all'igienizzazione di alcune delle aree più frequentate della città: Piazza Mameli, via Garibaldi e Piazza della Repubblica. Verranno utilizzati prodotti detergenti e igienizzanti per rimuovere macchie e sporcizia accumulatesi sulle basole.

«L'operazione Sicurezza e Decoro urbano prende il via e sarà una costante di questa Amministrazione», afferma la sindaca Andreana Patti. «Un intervento che è stato programmato all'indomani del mio insediamento, a dimostrazione che la riqualificazione della città include anche l'assicurare un ambiente vivibile».

La prima cittadina ha inoltre rivolto un appello ai titolari delle attività commerciali del centro storico, chiedendo collaborazione per consentire il regolare svolgimento delle operazioni.

Per questo motivo bar, ristoranti e attività dotate di dehors dovranno temporaneamente rimuovere tavoli, sedie e altri arredi collocati sul suolo pubblico. Gli esercenti sono stati già informati dalla Polizia Municipale dell'intervento programmato.

L'obiettivo dichiarato è quello di rendere questi interventi una pratica costante e non episodica. Una sfida non semplice per una città che negli ultimi anni è stata spesso al centro delle segnalazioni dei cittadini per problemi legati alla pulizia urbana e alla manutenzione degli spazi pubblici.

Per la nuova amministrazione si tratta dunque di uno dei primi test sul campo: trasformare il decoro urbano da intervento straordinario di inizio mandato a normale attività quotidiana.



